I libri sono come degli zombi che ci cercano e ci trovano

Il tema della giustizia e i libri sardi - a Macomer - sono stati al centro della terza giornata della Mostra regionale del Libro in Sardegna. : ... ha spiegato il procedimento di creazione di questa moneta, la sua logica di funzionamento e il modo attraverso cui è destinata a cambiare per sempre l'economia del pianeta. Uno scenario non futuro ...

Su IBS ci sono libri scontati al 70 per cento : Una selezione di 27 romanzi, raccolte di racconti e saggi in offerta a cinque o sei euro fino al 25 aprile The post Su IBS ci sono libri scontati al 70 per cento appeared first on Il Post.

Alla seconda edizione di Tempo di libri sono stati venduti 97.240 biglietti : L’Associazione Italiana Editori (AIE) ha diffuso i dati sulle presenze Alla seconda edizione di Tempo di libri, la fiera dell’editoria di Milano: nei quattro giorni della manifestazione, da giovedì 8 marzo a lunedì 12 marzo, sono stati venduti 97.240 biglietti, il The post Alla seconda edizione di Tempo di libri sono stati venduti 97.240 biglietti appeared first on Il Post.

libri - i veri lettori italiani sono i bambini : 7 su 10 ama leggere : I dati di una ricerca dell'Associazione Italiana Editori che rileva le abitudini di lettura di giovani, piccoli e piccolissimi: l'82% di loro nei 12 mesi precedenti ha letto un contenuto editoriale.Continua a leggere

A Tempo di libri il presidente dell’Associazione Librai Antiquari d’Italia : «I libri antichi sono come una porta nel tempo» : A Tempo di libri c’è uno spazio speciale, una porta diretta che si apre su altre epoche: che siate bibliofili più o meno esperti, collezionisti o anche semplici curiosi amanti del bello, ecco lo spazio Tempo di libri antichi (pad. 4) a cura dell’ALAI – Associazione Librai Antiquari d’Italia, in collaborazione con Abebooks.it e Maremagnum.com. Ogni anno l’ALAI organizza la Mostra del Libro Antico ma nel 2018 ha accettato l’invito di Tempo di ...