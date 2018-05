I due vincitori sono già in campagna elettorale

L'agenda possibile/I due leader vincitori e i margini stretti dell'esecutivo che verrà : Se il 4 marzo siamo stati investiti da un tornado, la giornata di ieri ci mostra che le istituzioni sono in grado di resistere. Lo scenario inedito uscito dalle elezioni, con un partito primo per ...

Salvini : presidenza camere ai due partiti vincitori. Fare il contrario sarebbe una follia : "Non sto smaniando per diventare premier - aggiunge il leader leghista - Non penso che o faccio il presidente del consiglio o sono finito. Sono a disposizione, lo prendo come un servizio". E ricorda: " se bisogna inventarsi pateracchi o minestroni, non sono assolutamente a disposizione"