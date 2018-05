I 10 segreti più interessanti di The Witcher 3 - articolo : The Witcher 3: Wild Hunt è stato un gioco dal successo incredibile, tanto da essere a tutti gli effetti il primo titolo polacco ad aver suscitato l'attenzione del mondo intero. Geralt di Rivia è diventato, grazie a questa produzione, uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi: il Witcher farà la sua comparsa persino in SoulCalibur 6. L'RPG di CD Projekt RED ha fatto il suo debutto nel 2015. Si tratta di un progetto enorme che ...

“In tre a letto è meglio”. La star senza limiti sotto le lenzuola : bella e amatissima - da poco di nuovo al cinema - eccola raccontare i suoi lati più segreti - dando consigli ai fan curiosi di provare. Di sicuro - una che sa come non annoiarsi : Ci sono star che vivono nel costante tentativo di proteggere la propria vita privata tenendola lontana dalle luci dei riflettori, costantemente in fuga dai paparazzi e dalle domande scomode di cronisti che vorrebbero conoscere ogni dettaglio della loro intimità. E ce ne sono altre che invece al concetto di privacy non tengono affatto, anzi. In questa seconda categoria rientra sicuramente la bella, amata e discussa Gwyneth Paltrow, in ...

2001 : Odissea nello spazio. I segreti del "più grande film di fantascienza" : Con 2001: Odissea nello spazio Stanley Kubrick ha portato la fantascienza nel mondo adulto. Loving The Alien Kubrick cominciò a pensare a 2001: Odissea nello spazio mentre era a New York nel 1964 per ...

“Aria nei genitali”. Sesso - 7 cose da fare dopo. Quando hai fatto l’amore - compi queste azioni (facili ma non banali) e niente sarà più come prima. I segreti di una guru che ti cambiano la vita : Parliamo di Sesso. Sì, parliamone. Ci pare una vita che non lo facciamo ma non è poi così tanto. E poi non avete letto i risultati di quella ricerca americana secondo la quale a una coppia veramente felice basterebbe fare Sesso una volta a settimana. Non lo sapevate e credevate che servisse farlo una volta al giorno? Beh, questi risultati sono confortanti anche perché chi cavolo ha tempo di fare Sesso una volta al giorno? Comunque, meno male la ...

Gli appunti segreti di Zuckerberg Apple e regolamento europeo le carte più spinose : COME SPESSO accade alla politica - per esempio nelle aule parlamentari o negli incontri fra leader - stavolta i fotografi sono stati in grado di pizzicare i promemoria preparati per l'audizione di Mark Zuckerberg di fronte ...

“Sparita nel nulla”. Mistero sulla discussa attrice. Da quattro anni non si sa più niente di lei. Ci sono di mezzo poteri forti - servizi - e una serie infinita di segreti. Una vicenda sconvolgente : Avete mai sentito parlare di Googoosha? È un’attrice, cantante, imprenditrice, ma soprattutto è figlia del dittatore uzbeko Islam Karimov. Ed è scomparsa. Non è questione di giorni, ma ormai sono 4 anni. Le ipotesi avanzate fin qui sono tra le più agghiaccianti: c’è chi dice sia morta, sepolta chissà dove. Qualcuno assicura invece che si trovi in carcere. Perché nessuno sa davvero dove sia finita Gulnara Karimova. Donna ...

Roma capitale della pizza per un weekend alla scoperta dei segreti del "Made in Italy" più amato del mondo : Napoletana, fritta, al taglio. La pizza per tutti i gusti va in scena a Roma. Dopo il successo della prima edizione, torna da oggi a domenica 8 aprile, al Guido Reni District (in via Guido Reni 7) "La città della pizza", il format ideato da Vinòforum, uno dei più importanti marchi italiani dedicati all'enogastronomia, che per tre giorni fa di Roma la capitale mondiale della pizza.Sono oltre 50 i maestri pizzaioli chiamati in ...

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

Archeologia - “Esploratori delle Ere Preistoriche” : alla scoperta dei segreti più affascinanti del nostro pianeta : 1/7 ...

Grindr dopo Facebook - chi li usa ha la certezza di non avere più segreti. È lo scempio dei dati personali : I tre milioni e 600mila utenti di Grindr hanno la certezza di non avere più segreti. Il social network – su cui convergono gay, bisessuali, transgender e queer – ha condiviso informazioni delicate almeno con due società esterne, Apptimize e Localytics. I dati passati di mano per evidenti ragioni commerciali riguardano lo stato di salute (ad esempio la data dell’ultimo test per rilevare l’H.i.v.), le preferenze sessuali, il ruolo ...

INFN - Masterclass di Fermi : il 5 aprile 200 studenti potranno esplorare i segreti dell’universo e le proprietà delle più potenti sorgenti astrofisiche : Sono quasi 200 gli studenti delle scuole superiori di Bari, Perugia, Torino, Trieste e Nova Gorica che il 5 aprile, potranno esplorare i segreti dell’universo e le proprietà delle più potenti sorgenti astrofisiche, recandosi per tutta la giornata nelle università delle rispettive città per partecipare alla seconda edizione delle Masterclass di Fermi, un’iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) rivolta alle scuole, che ...

Eric Jon Schmidt - politico americano pubblica più di 200 tra sue foto e video a luci rosse : 'Non voglio segreti - sono un esibizionista' - : Il 51enne infatti ha deciso di usare diversi portali gay a luci rosse per promuovere la sua carriera politica e su alcuni di questi siti ha pubblicato più di 200 tra sue foto e video senza veli , li ...

TV - Rai5 : “I segreti dell’Hermitage” - alla scoperta di uno dei musei più grandi del mondo : Tesori inestimabili e un esercito di devoti curatori: l’Hermitage di San Pietroburgo è uno dei musei più prestigiosi e più grandi del mondo. I suoi capolavori, dai cammei di Caterina la Grande, alla Venere di Tauride, al ‘Ragazzo Accovacciato’ attribuito a Michelangelo, sono i protagonisti del documentario “I segreti dell’Hermitage”, film-evento realizzato per i primi 250 anni del museo che Rai Cultura propone lunedì 2 aprile ...

I segreti di Wind River - uno dei più bei noir della stagione in sala dal 5 aprile – Clip in esclusiva : Wyoming, esterno notte, montagne ghiacciate. In una distesa di terra che pare infinita una ragazza fugge disperata con la neve alta fino alle ginocchia. Sarà l’ufficiale federale Cory Lambert (Jeremy Renner), di solito addetto alla caccia di animali pericolosi tra i boschi, a trovare per caso il cadavere della ragazza. Assieme alla giovane agente dell’FBI, Jane Banner (Elizabeth Olson), Lambert cercherà faticosamente di riportare giustizia nelle ...