Huawei P10 Lite e Android Oreo qualcosa si muove | inizia la beta test

Mente in Cina Huawei lancia il programma beta per Oreo per numerosi smartphone, in Europa prende il via il programma beta per l'aggiornamento a Android 8.0 Oreo per Huawei P10 Lite.

Una buona notizia per Oreo su Huawei P10 Lite finalmente. L'aggiornamento Android 8.0 dopo una serie di smentite e conferme pure ufficiali sarebbe più vicino che mai e questo grazie all'operato degli sviluppatori del produttore, impegnati nella fase beta del firmware in Cina. Proprio in patria dell'azienda, ecco che sarebbe stato rilasciato un nuovo pacchetto migliorativo per il major update. Come segnalato dal sito Getdroidstips, ecco che ...

Una mossa a sorpresa quella che tocca riportarvi oggi 4 maggio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P10 Lite, almeno per quanto concerne le versioni brandizzate Vodafone, visto che questo particolare modello sta cominciando a ricevere proprio in queste ore l'aggiornamento B140. A distanza di una settimana circa dal nostro ultimo report sulla B139, dunque, occorre riscontrare un rilascio quasi d'emergenza per il device, al punto da chiederci ...

Gli Smartphone in offerta per oggi 3 maggio sono: LG G6, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Huawei P10, Moto Z2 Play, Sony Xperia XZ2 e Samsung Galaxy Note 8. Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete?

Nell'ultimo periodo abbiamo sentito molto parlare dei problemi RAM che stanno affliggendo alcuni Huawei P10 Lite in seguito all'aggiornamento B207 e B139, riservati rispettivamente agli esemplari no brand e Vodafone. I disguidi si sono fatti più noiosi soprattutto per i secondi modelli, per cui il quantitativo di memoria volatile si aggira, in media, attorno ai 2GB. Non sempre la causa di questi mali è da ricondurre all'aggiornamento software da ...

Che Huawei P20 Pro potesse fare faville era lecito aspettarselo, soprattutto per via della sua tripla fotocamera posteriore, praticamente unica nel suo genere. Tuttavia, finché carta non canta non è possibile prendere una posizione decisa ed inequivocabile: il dato è stato tratto da poco, e diffuso dalla stessa casa produttrice, che ha confermato che le vendite di Huawei P20 Pro stanno andando a gonfie vele, dopo aver superato di gran lunga ...

Quando arriverà lo Sblocco con sorriso su Huawei P10 e P10 Plus? La funzione di riconoscimento facciale molto attesa sulla serie 2017, almeno per i due modelli di punta, forse è caduta nel dimenticatoio? Certo che no e a tal proposito, dopo molto tempo, riusciamo a fornire un riscontro ufficiale della divisione italiana sulla questione. Abbiamo parlato in prima battuta della modalità Sblocco con il sorriso nel mese di marzo quando la funzione ...

Dobbiamo necessariamente tornare su un device come il cosiddetto Huawei P10 Lite nel bel mezzo di un weekend ricco di spunti per il popolare smartphone Android. Un paio di giorni fa, su queste pagine, ho provato ad analizzare la situazione sia per quanto riguarda i modelli no brand, sui quali di recente è stato possibile installare l'aggiornamento B207, sia sui diffusissimi device marchiati Vodafone, considerando il fatto che qui troverete la ...

Huawei P20 Pro diventa il telefono più venduto dell'azienda cinese in Europa Occidentale nell'ultimo mese, superando di gran lunga le vendite ottenute dall'Huawei P10 Plus lo scorso anno nello stesso tempo.Secondo un recente report proveniente dalla stessa Huawei, il modello P20 Pro ha battuto diversi record di vendita della società nel mercato dell'Europa Occidentale.I primi sintomi di un prodotto di successo si sono ...

Diamo il benvenuto all'aggiornamento B208 su Huawei P10 Lite nella sua variante dual SIM WAS-LX1. Il supporto post vendita per il dispositivo anche in questa speciale variante pure diffusa nel nostro paese continua alla grande con continui update migliorativi. Il tutto in attesa, come sperano in molti, che Android 8.0 Oreo possa fare la sua comparsa ben presto, magari prima della fine di questa primavera. L'aggiornamento B208 su Huawei P10 ...

La settimana in corso è davvero ricca di novità per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P10 Lite, in riferimento alle versioni più popolari dello smartphone che sono state commercializzate qui in Italia. Se da un lato continuano ad arrivare i feedback da parte di coloro che stanno testando l'aggiornamento B207 per quanto concerne la variante no brand, ovviamente la più popolare nel nostro Paese, allo stesso tempo dobbiamo cominciare a fare ...

L'aggiornamento B139 su Huawei P10 Lite Vodafone è appena sbarcato in Italia: in molti si sono illusi che potesse introdurre vistosi cambiamenti, magari anche il passaggio ad Android Oreo 8.0 tanto atteso (con una bella dose di positivismo questo è vero). Eppure l'ultimissimo firmware è portatore di ben pochi cambiamenti, per essere precisi addirittura di uno solo per la Delusione di non pochi possessori del device. Il pacchetto B139 su ...