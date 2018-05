Grave lutto per Bianca Atzei | il commovente post su Instagram

Napoli in lutto - &eGrave; morto un pezzo di storia della musica italiana Video : La citta' di Napoli, così come tutta Italia, si è fermata di fronte ad una notizia drammatica e che sicuramente lascera' un velo di tristezza in tutti quanti. Si è spento, infatti, un vero e proprio cimelio della musica italiana lasciando una sensazione di vuoto in tutti gli amanti di questa profonda arte. La celebre cantante Maria Rosaria Pariso, meglio conosciuta come la regina del Festival di Napoli Maria Paris, si è spenta all'eta' di 86 ...

Grave lutto per il Commissario del Libero Consorzio di Ragusa : I funerali della signora Giuseppa Cambiolo si terranno giorno 26 a Caltagirone, nella chiesa della Sacra Famiglia

“È straziante”. Grave lutto per Gemma Galgani. La dama del trono over racconta il suo terribile dramma. Sui social il messaggio che ha commosso tutti : “Ti penso sempre…” : Recentemente la Galgani ha pubblicato un commovente messaggio social con il quale ha voluto salutare la scomparsa di una persona a lei molto cara, non riuscendo a trattenere la tristezza. tutti i numerosi fan della dama hanno voluto far sentire il loro affetto e la loro vicinanza a Gemma. La dama ha scritto dalla propria pagina Facebook: “Maria Cristina Renna , non puoi averci lasciati cosi all’improvviso! È inaccettabile….ti aspetteranno tutti ...

Vittorio Taviani è morto/ Addio al regista : Mattarella - “Grave lutto per cinema e cultura” : Vittorio Taviani è morto a 88 anni: cinema, Addio al grande regista che col fratello Paolo ha da sempre "ricercato la verità". I capolavori, il neorealismo e l'ultimo film nel 2017(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:11:00 GMT)

“Addio - capitano”. Grave lutto nel mondo del calcio. Se ne è andato pochi giorni dopo quel malore improvviso lasciando un vuoto enorme. Famigliari e colleghi devastati dal dolore : Qualche giorno fa, dopo aver avuto un infarto, è caduto e ha sbattuto la testa. Poi è stato portato d’urgenza in ospedale, al St George’s Hospital di Tooting, nel sud di Londra dove lo hanno mandato in coma farmacologico. Le premesse, per Ray Wilkins, non erano affatto buone: “Non è per niente in un buono stato – aveva dichiarato la moglie Jackie al Daily Mirror -. Sta molto, molto male”. E infatti non ce l’ha fatta. L’ex ...

Grave lutto nel calcio. Emiliano Mondonico è morto : Ha lottato a lungo per la gara più importante: la vita. A 71 anni è morto Emiliano Mondonico dopo una

Grave lutto nel mondo del calcio : è morto lui - il mito. Dopo aver lottato 7 anni contro una malattia terribile che non gli ha dato scampo - si è spento. Ma non si è mai arreso al male. “Il calcio mi ha dato la forza” - ripeteva sempre. Addio - leggenda : lutto nel mondo del calcio, è morto lei, che era leggenda. Icona. Personaggio nazional-popolare amato e rispettato da tutti. Uno “pazzo” nel senso buono del termine. Uno che diceva “Il mio migliore amico è il pallone”. Emiliano mondonico, storico allenatore, si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. mondonico aveva compiuto 71 anni ...

Uomini e Donne non viene trasmesso : Grave lutto Video : Oggi, lunedì 26 marzo, è una giornata molto particolare e difficile. Nel cuore di questa notte è venuto a mancare uno dei conduttori più amati della televisione italiana, stiamo parlando di #fabrizio frizzi. Fabrizio Frizzi muore per un'emorragia cerebrale, cambiano i palinsesti Il presentatore dell'Eredita' è stato colpito questa notte da un'emorragia cerebrale che gli ha causato la morte. Lo scorso ottobre fu ricoverato a causa di un'ischemia ...

Grave lutto a Forum : è morta una dei giudici del programma di Canale 5 Video : Un gravissimo lutto in queste ore ha colpito #Forum, la trasmissione storica di Canale 5 [Video] che attualmente è presentata dalla giornalista #Barbara Palombelli. Purtroppo uno dei giudici che negli ultimi anni ha segnato la storia del programma giuridico dell'azienda del Biscione è venuta a mancare improvvisamente. Stiamo parlando di Maria Concetta Scoca. Quest'ultima si è spenta all'eta' di settantanove anni nella tarda notte di sabato 24 ...

Uomini e donne / Grave lutto per Teresa Cilia (Trono Classico) : Uomini e donne, anticipazioni trono classico e news: il dolce messaggio di Nicolò Ferrari per Nilufar Addati. Sarà lui la scelta della tronista napoletana?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:54:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : Grave lutto per l’ex tronista Teresa Cilia : oggi Uomini e Donne: Teresa Cilia ha perso una persona molto cara grave lutto per Teresa Cilia, l’ex tronista di Uomini e Donne oggi felicemente sposata con l’ex corteggiatore Salvatore Di Carlo. La giovane siCiliana ha perso l’amata nonna: una grave perdita per Teresa, che era molto legata all’anziana signora. Tanto da dedicarle un dolce […] L'articolo Uomini e Donne oggi: grave lutto per l’ex tronista Teresa ...

“È morto dopo la diretta su Rai 3”. Un malore improvviso lo ha stroncato. Grave lutto per l’Italia che perde un uomo di grandissimo valore e spessore : “Ci ha resi grandi in tutto il mondo” : Una morte improvvisa che ha scioccato il mondo della cultura italiana. Era appena stato ospite della trasmissione di Rai3 Le parole della settimana, dove Massimo Gramellini lo aveva invitato per festeggiare l’eccellente risultato appena ottenuto dalla Sapienza. La prima Università di Roma è risultata infatti la prima al mondo per gli studi classici nella classifica internazionale QS, stilata dall’agenzia mondiale di ranking ...