Grande Fratello 15 | il Ken Umano Rodrigo Alves nuovo concorrente | l' annuncio a Domenica

Rodrigo Alves - il Ken umano - concorrente del Grande Fratello : è ufficiale : Grande Fratello: il nuovo concorrente è Rodrigo Alves, il Ken umano Dopo la squalifica di Baye Dame, entra nella Casa del Grande Fratello un nuovo concorrente. Barbara d’Urso ha dato l’annuncio a Domenica Live, svelando pure l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di Rodrigo Alves, il brasiliano conosciuto in tutto il mondo come Ken umano. […] L'articolo Rodrigo Alves, il Ken umano, concorrente del Grande Fratello: è ...

Grande Fratello 15 : chi entrerà nella casa al posto di Baye Dame? Video : Grande Fratello 15: chi entrera' nella casa al posto di Baye Dame? nella puntata di oggi di Domenica Live, Barbara D'Urso ha comunicato ufficialmente che nella casa del Grande Fratello entrera' un nuovo concorrente conosciuto per avere fatto una scelta shock nella sua vita. Grandissima la curiosita' del pubblico, di chi si tratta? Grande Fratello 2018, Baye Dame squalificato per bullismo, chi lo sostituira'? La puntata di oggi di Domenica Live ...

Grande Fratello 15 : Matteo e Alessia si sono baciati VIDEO : Grande Fratello 2018: bacio tra Matteo Gentili e Alessia Prete Dopo giorni di occhiate languide e parole dolci, la passione ha preso il sopravvento tra Matteo e Alessia del Grande Fratello. I due si sono baciati nella notte a cavallo tra sabato 5 maggio e domenica 6 maggio, come annunciato da Barbara d’Urso a Domenica […] L'articolo Grande Fratello 15: Matteo e Alessia si sono baciati VIDEO proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 15 - Maurizio Costanzo contro il reality : “Una finestra sulla discarica” : Sembra passato un secolo dal 7 maggio 2017, quando Maurizio Costanzo chiamava in diretta Domenica Live per fare gli auguri di compleanno a Barbara D’Urso. Ora, un anno dopo e a pochi giorni dal 60esimo compleanno della conduttrice, il giornalista le ha riservato una pesante stoccata contro il suo Grande Fratello 15. “Il Grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un Grande successo. Come ...

Matteo Gentili bacia Alessia Prete al Grande Fratello. VIDEO : Grande Fratello: scatta il bacio tra Alessia Prete e Matteo Gentili È scattato il tanto atteso bacio tra Matteo Gentili e Alessia Prete al Grande Fratello. Oggi a Domenica Live, Barbara d’Urso ha ammesso: “Finalmente questa notte di nascosto da tutti, zitti zitti, l’ha baciata”. La conduttrice di Canale5 ha mandato in onda un VIDEO (visibile in basso) di questa mattina in cui Matteo e Alessia si sono lasciati andare ...

Grande Fratello 15 - Veronica Satti ha bestemmiato? Barbara d'Urso smentisce (video) : UPDATE 14:34: Barbara d'Urso durante Domenica Live ha parlato della presunta bestemmia di Veronica Satti, che sarebbe stata pronunciata nella notte tra il 2 ed il 3 maggio nella casa, precisando che la concorrente non ha bestemmiato, quindi smentendo il fatto: Volevo fare una precisazione, ho letto molte persone che riportavano una bestemmia di Veronica. Posso dirvi che il Grande Fratello, quindi tutti gli autori e tutti i tecnici si sono ...

Grande Fratello : Filippo Contri geloso di Danilo e Lucia? : Danilo e Lucia amici al GF 15: Filippo Contri è geloso? In queste ultime ore Filippo Contri ha mostrato una certa insofferenza nella casa del Grande Fratello. Per tale motivo Danilo Aquino, in giardino, l’ha avvicinato per capire da cosa possa derivare questo suo malumore. A quel punto Filippo gli ha risposto di essere nervoso per via del rapporto con Lucia, che in queste ore si è un po’ incrinato. Danilo allora, visibilmente ...

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso come una furia litiga con tutti. Prima attacca Aida per una pizza - poi Danilo : “Sei una piccola m****” : “Politicamente io faccio parte di un movimento in cui una cosa del genere è impensabile. Lei ha fatto una delle cose più gravi che potesse fare. Se noi continuiamo a fare così con la pizza, chi ci mette l’ananas, chi quello che vuole, è possibile che il mio pronipote vedrà la pizza solo con la marmellata “. A parlare così è Luigi Favoloso che la scorsa notte ha di nuovo attaccato Aida, come se non bastassero gli altri episodi ...

Grande Fratello - orrore contro Aida : la sfottono in diretta perchè è malata. Chi rischia grosso : Si arricchisce di trash la cronaca del Grande Fratello 15 . Dove, da quando è entrata nella casa la spagnola Aida Nizar , è scoppiato un autentico pandemonio. Come riporta il sito bitchyf.it . Ieri sera a cena Aida stava ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda» : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

Grande Fratello 15 : Maurizio Costanzo critica il reality : “E’ una discarica” : Maurizio Costanzo stronca il Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso che vede tra gli opinionisti anche la sua ex compagna Simona Izzo e il popolare paroliere Cristiano Malgioglio. Maurizio Costanzo critica il Grande Fratello: “È una discarica” Il padre di tutti i reality Grande Fratello che nella 15 esima edizione vede al timone Barbara D’Urso non sta ricevendo critiche molto positive. Non tanto per la conduzione della napoletana, sempre ...

Grande Fratello 2018/ Caos nella casa - Luigi Favoloso scatena le polemiche : una strategia per rimanere? : Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso continua a scatenare le polemiche nella casa. Dalla lite con Simone alle lacrime di Mariana: tutta una strategia per la nomination?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 07:15:00 GMT)

