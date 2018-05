Gran Bretagna violenta | due omicidi a Londra e Liverpool

blogo

(Di domenica 6 maggio 2018) Duein una sola notte in due delle più importanti città del Regno Unito,. E in entrambi i casi le vittime sono giovanissime: solo 17 anni per il ragazzo ucciso con un colpo di pistola nella capitale britannica e 20 anni per la vittima di un accoltellamento a.Il 17enne è morto nel quartiere di Southwark, in una zona abbastanza centrale di, ed è stato trovato in fin di vita, per strada, dalla polizia, che è stata allertata da una telefonata. Ma i soccorsi non sono serviti a nulla, perché in pochi minuti il ragazzino è spirato. Anche per il 20enne accoltellato anon c'è stato nulla da fare ed è morto mentre veniva trasportato in ospedale. La preoccupazione in Inghilterra sale, perché dall'inizio dell'anno nella solaquello di questa notte è già il sessantesimo delitto in questo 2018. In meno di cinque mesi, dunque, la media ...