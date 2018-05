GOVERNO | ULTIMA OFFERTA DI MAIO A SALVINI Centrodestra | vertice a Palazzo Grazioli

GOVERNO - centrodestra riunito a Palazzo Grazioli per valutare l’ultima offerta di Di Maio : Poco dopo le 20 è arrivato il padrone di casa, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Poi, dopo meno di un quarto d’ora, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, accompagnata dall’ex ministro Ignazio La Russa. Infine superate le 20,30 è entrato Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti. Il segretario federale della Lega è il leader più atteso al vertice del centrodestra organizzato questa domenica sera ...

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal GOVERNO : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...

Ultima chiamata per il GOVERNO - terzo giro di consultazioni al Quirinale : I partiti sembrano restare fermi sulle posizioni già espresse, possibilità di un esecutivo “di tregua” o nuove elezioni tra giugno e l’autunno, ma restano 24 ore per trattare

Matteo Salvini - ultimatum Lega : 'GOVERNO tra centrodestra e M5s - deve durare poco e fare cose. No a Monti bis' : 'No a un governo tecnico, sì a un governo a tempo, partendo da chi ha vinto le elezioni'. Matteo Salvini , subito dopo il congresso federale della Lega, ribadisce la linea che proporrà lunedì al ...

Ultimatum Mattarella : maggioranza o GOVERNO di tregua : ... la relazione di Martina è stata approvata all'unanimità dal Partito Democratico, con la decisone condivisa di non dare supporto a nessun tipo di governo che veda un'alleanza Politica con il ...

GOVERNO - l'ultima mossa di Salvini : "Pronto a preincarico" : Il leader della Lega mette sul piatto la sua disponibilità in vista delle nuove consultazioni di Mattarella Governo, lunedì nuove consultazioni. Mattarella: "Ditemi se ci sono altre maggioranze"

GOVERNO : lunedì ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos : Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Tempo scaduto. lunedì prossimo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, convocherà nuovamente le forze politiche e i presidenti delle Camere al Quirinale per un terzo e ultimo giro di consultazioni. Se emergerà la possibilità di dar vita a maggioranze parlamentari in grado di sostenere un Governo, diverse da quelle ipotizzate nelle settimane scorse e risultate impraticabili (centrodestra-M5S e M5S-Pd), ...

GOVERNO : lunedì ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Tutto ciò dovrà però avvenire entro lunedì. Dopo sarà il Capo dello Stato a prendere una sua iniziativa, a ormai più di due mesi dalle elezioni. Un tempo che Mattarella ha lasciato trascorrere per rispettare l’esito delle urne e per dare modo alle forze politiche di confrontarsi per verificare la possibilità di “intese per formare una coalizione che possa avere la maggioranza in Parlamento e quindi far nascere e ...

GOVERNO : lunedì ultima chiamata Mattarella - poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Per questo è necessario un Governo che riesca almeno ad arrivare a dicembre per approvare una manovra in grado di limitare o impedire l’aumento dell’Iva o comunque di accompagnarlo con misure che ne bilancino le implicazioni negative. Un’esigenza che Mattarella porrà davanti alle forze politiche, sperando in un soprassalto di responsabilità. Lo sbocco dovrebbe essere l’appoggio ad un esecutivo con ...

Che cos’è il “GOVERNO di tregua” - l’ultima (pessima) idea per uscire dallo stallo : Un governo semi-istituzionale con un orizzonte temporale limitato e pochi obiettivi: di che parliamo con l'espressione "governo di tregua".Continua a leggere

Consultazioni o preincarico - l'ultima carta di Mattarella per un GOVERNO. Il rischio del voto a dicembre : Perciò, scaduto il tempo concesso alla politica per associarsi in una maggioranza e dare un governo al Paese, domani tirerà le somme di questa lunga fase. Insomma: dopo aver atteso l'esito della ...

Se salta l'accordo con Bruxelles l'ultima parola sulla Brexit spetterà al Parlamento inglese (non al GOVERNO) : Se salta l'accordo con Bruxelles l'ultima parola sulla Brexit spetterà al Parlamento inglese e non al governo. A Londra, infatti, la Camera dei Lord si è espressa per dare al Parlamento britannico il diritto di impedire al governo di lasciare l'Unione Europea in assenza di un accordo con Bruxelles.I Lord hanno approvato con 335 voti contro 244 un emendamento che dà ai deputati l'ultima parola sui negoziati con Bruxelles, ...

Dario Franceschini dice che il GOVERNO PD-M5S è «l’ultima speranza» : «Io dico che bisogna tentare questa strada senza pregiudiziali» The post Dario Franceschini dice che il governo PD-M5S è «l’ultima speranza» appeared first on Il Post.

GOVERNO - settimana decisiva. Ultima possibilità è l'incarico a Fico. Con il Pd : Già domani il presidente della Camera potrebbe salire al Quirinale per ricevere l'incarico dal capo dello Stato. E torna in primo piano l'ipotesi di un coinvolgimento del Partito democratico -