Governo | resa dei conti nel centrodestra | vertice stasera da Berlusconi

Nuovo Governo - oggi resa dei conti nella Direzione del Pd - : Riunione convocata per le 15. Doveva decidere se aprire un tavolo con il M5s, ma è diventa una discussione tutta interna. Alla vigilia il "no" di Renzi alla conta e alla fiducia a governi a guida ...

Governo - Diego Fusaro : “M5s e Lega ancora nella presa mortifera di PD e Forza Italia” : Il filosofo marxista Diego Fusaro commenta a L’aria che tira (La7) lo stallo di Governo nel dibattito con il giornalista Roberto Arditti e Alessia Rotta (PD) L'articolo Governo, Diego Fusaro: “M5s e Lega ancora nella presa mortifera di PD e Forza Italia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

RIPRESA?/ Il patto finanza-impresa che vale più di un 'Governo del cambiamento' : Un cambiamento in Italia è possibile, specialmente per vedere tornare a crescere il Paese: la finanza può avere un ruolo importante.

Renzi : 'Governo con M5s è presa in giro'. Di Maio : 'Ci abbiamo provato - la pagheranno' : E Renzi, usando parole simili, sfida i 5Stelle ad un confronto in streaming, come il Movimento chiedeva cinque anni fa: in questo modo, per l'ex segretario dem, si potrebbe "capire se hanno cambiato ...

Renzi : “Governo con il M5S? Una gigantesca presa in giro” : «Prego tutti di riflettere avendo a cuore l’unità del Pd e della nostra comunità». A cinque, lunghi giorni dalla Direzione dem che dovrà decidere la posizione da tenere nei confronti del M5S, il reggente Maurizio Martina invoca compattezza e unità. Investito nei giorni scorsi dalle dichiarazioni di guerra dei Renziani, consapevole delle difficoltà ...

Governo - Salvini : ‘Non lascerò Berlusconi Intesa M5s-Pd presa in giro per italiani’. Martina : ‘Stallo colpa tua - dovresti tacere’ : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. Il riferimento è al retroscena ...

Matteo Salvini e il Governo Pd-M5s : 'Una presa in giro - Renzi e Boschi non li voglio più vedere' : 'Non è giusto, non è normale, non è rispettoso'. Matteo Salvini dice no a un governo Pd-M5s , sempre più all'orizzonte dopo il mandato esplorativo affidato dal presidente Sergio Mattarella al ...

A Fico l’incarico per il Governo M5S-Pd. Il commento di Salvini : «È una presa in giro» : Tocca al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»

Governo - Di Maio scarica Salvini Martina : dialogo se stop ambiguità Il leader leghista : una presa in giro : Mattarella ha affidato il mandato al presidente della Camera Fico per verificare l'ipotesi M5S-Pd. Di Maio scarica Salvini: "Ci ho provato". Martina: "Sì a dialogo se finiscono le ambiguità". L'ira del leghista: "Quest'incarico è una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Mandato per contratto di Governo tra M5s e Partito Democratico è una presa in giro" : "Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente, ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro". Lo dice Matteo Salvini, dal Friuli, commentando l'incarico esplorativo affidato al...

Mattarella affida a Fico la formazione di un Governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” - Di Maio : “Basta accordi con la Lega” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Mattarella affida a Fico la formazione di un Governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Siria : tv - accordo Governo-Isis per resa campo Yarmuk

RIPRESA E Governo/ Il grande compromesso per evitare un'altra recessione : La crescita del Pil sta rallentando e dunque occorre non solo un GOVERNO, ma anche un compromesso politico per adottare le giuste misure economiche.