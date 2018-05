Governo | partiti al Colle Ultima chance | poi decide Mattarella

Governo - due «partiti» contro lo stallo : quello del 'subito alle urne' : «Faccio una scommessa. Volete vedere che saranno tantissimi i big della politica che faranno a gara a rimanere lontani dalle liste delle prossime elezioni perché puntano a quelle 'buone', che arriveranno subito dopo?». Poco prima di Natale, Giulio Tremonti lanciava la ...

L’offerta del Quirinale ai partiti : Governo «neutro» per evitare l’aumento dell’Iva : Lunedì ci sarà l'ultimo, veloce, giro di consultazioni per cercare di costruire un Governo «neutro», con un programma minimo che si occupi di legge di bilancio e Ue...

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un Governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...

M5S - Di Maio 'Se si fa un Governo di tregua - partiti traditori del popolo'. Grillo 'Referendum sull euro' : ROMA - Chiuso il capitolo 'formazione del governo' con la porta chiusa in faccia dal Pd, il M5s abbandona i toni 'istituzionali' adottati nei quasi due mesi di trattative , fallite, dei due forni. E ...

Il Colle : «Partiti senza proposte». Governo del presidente più vicino : A Più di sessanta giorni a disposizione. Sei incontri al Quirinale, quattro con i presidenti delle Camere e una valanga di incontri, riunioni di partito, interviste e dichiarazioni. La misura...

Governo - MATTARELLA “LUNEDÌ CONSULTAZIONI IN UN SOL GIORNO”/ Colle pressa partiti : maggioranza o Governissimo : GOVERNO, le trame di MATTARELLA: lunedì nuove CONSULTAZIONI in un sol giorno. maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre: il Colle attende la Direzione Pd per ufficialità convocazioni(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:55:00 GMT)

Governo. Lunedì ultimo giro di consultazioni per Mattarella. Ai partiti : se prospettive ditelo : Il Capo dello Stato chiamerà dunque i partiti, per l'ultima volta, per capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate. Nuove scintille intanto tra i due candidati premier. Il leader dei 5 stelle attacca: "Non temiamo voto, altri sì per problemi di soldi". Il capo del Carroccio replica: "Se fanno i bambini arroganti proviamo da soli"

