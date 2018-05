Governo | nuovo spiraglio M5s-Lega | Di Maio pronto a cedere sul premier per evitare il voto

Trattative Governo : Mattarella traccia l'identikit del nuovo premier [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sempre più determinato - in assenza di una maggioranza chiusa e confezionata - a mettere in campo un 'suo' premier di garanzia. Si trattera' di una figura 'neutrale', un personaggio superpartes, inattaccabile, meglio ancora se con una certa notorieta', senza l'ombra del sospetto di una ...

Trattative Governo : Mattarella traccia l'identikit del nuovo premier [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sempre più determinato - in assenza di una maggioranza chiusa e confezionata - a mettere in campo un 'suo' premier di garanzia. Si tratterà di una figura 'neutrale', un personaggio superpartes, inattaccabile, meglio ancora se con una certa notorietà, senza l'ombra del sospetto di una gestione della campagna elettorale a favore ...

Sondaggi Politici : crescita Lega al 21% M5s al 33%/ Centrodestra 39% : nuovo voto batte Governo Salvini-Di Maio : Sondaggi Politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di Governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:12:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato tutto per rimettersi insieme”. “Nuovo Voto? Ballottaggio tra noi e Salvini” : “Io non ce l’ho con Mattarella ce l’ho con questi partiti che l’hanno messo in queste condizioni. Noi abbiamo lavorato per cinquantacinque giorni per un Governo politico che rispettasse il voto degli elettori il più possibile ed invece ci ritroviamo ancora una volta a parlare di governi tecnici, di scopo: qui c’è un serio problema politico rappresentato da Renzi e Berlusconi che vogliono ancora una volta uno di quei ...

Nuovo Governo : lunedì 7 maggio nuove consultazioni : 18.00 - La Presidenza Della Repubblica ha diffuso oggi il calendario del terzo giro di consultazioni, che sarà spalmato in un'unica giornata, lunedì 7 maggio, e coinvolgerà non soltanto tutte le forze politiche, ma anche i presidenti di Camera e Senato. 10.00 - "Movimento 5 Stelle" 11.00 - "Fratelli d'Italia", "Forza Italia - Berlusconi Presidente" e "Lega - Salvini Premier" 12.00 - "Partito Democratico"16.00 - "Liberi e Uguali" 16.20 - ...

Ecco i problemi economici italiani che il nuovo Governo dovrà gestire : Sulla scrivania un conto già salato: aumento dell'Iva da evitare, tasse, lavoro, pensioni. E i conti pubblici non migliorano. Per non parlare della congiuntura in frenata, dell'incertezza ...

Alan Friedman : 'Governo subito o presto i mercati...'. L'ombra di un nuovo golpe a colpi di spread : #TimeBomb "Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi" @NewtonCompton — Alan Friedman , @AlanFriedmanit, 4 maggio 2018 E del resto anche in Europa c'è molta preoccupazione.

Governo - Mattarella : nuovo giro di consultazioni lunedì. Si va verso preincarico a Salvini : Angelo Becciu richiesto dai cronisti di un commento sulla fase politica di stallo. 'Noi ha precisato siamo spettatori, auguriamo e preghiamo che al più presto si trovi la soluzione migliore per il ...

Governo : Mattarella - nuovo giro di consultazioni lunedì e pressing su partiti : 'Dite se ci sono altre maggioranze' : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo. Le consultazioni si terranno in un unico giorno. Il capo dello Stato pressa ...

Nuovo Governo - oggi resa dei conti nella Direzione del Pd - : Riunione convocata per le 15. Doveva decidere se aprire un tavolo con il M5s, ma è diventa una discussione tutta interna. Alla vigilia il "no" di Renzi alla conta e alla fiducia a governi a guida ...

Pd diviso in due : il braccio di ferro in direzione per decidere chi comanda. E il Governo esce di nuovo dall’agenda (forse) : L’ha già detto Franceschini e al Quirinale lo hanno già capito da domenica sera: la direzione nazionale del Pd in programma oggi è stata fissata per decidere un eventuale dialogo con i Cinquestelle e invece parlerà di nuovo della convivenza dentro al partito. Non c’è più sul tavolo il mandato a Maurizio Martina per parlare con Luigi Di Maio. C’è, invece, la stessa investitura del vicesegretario da reggente che duri fino almeno ...

M5s operazione rebranding : da forza di Governo a di nuovo sulle barricate - per ottenere il voto subito. Ma serpeggia qualche malumore : È il giorno della ristrutturazione del marchio. Dopo quasi due mesi di tentativi anche fortemente criticati (da avversari politici come da una fronda interna) di arrivare alla composizione di un governo, il Movimento 5 stelle ha rispolverato i panni barricaderi e scelto di andare alla lotta. Il mirino è fissato con decisione sul ritorno alle urne. Perché le speranze che il forno con la Lega torni a cucinare il suo pane sono ...

Ilva : Emiliano - nuovo Governo ci ascolti : ANSA, - TARANTO, 01 MAG - "Mi auguro che qualcuno tra quelli che devono formare il nuovo governo in questo paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano. Tenere la nostra ...

FINANZA E POLITICA/ Rischi e trabocchetti - le 'guide' pronte per il nuovo Governo : Il Governo Gentiloni ha varato un Def che risulta inutile per l'esecutivo che gli succederà. Molto più interessanti degli altri documenti.