ilfattoquotidiano

: #6maggio Oggi in #Libano, per la prima volta dopo nove anni, si vota per il rinnovo del Parlamento. Un clima politi… - Treccani : #6maggio Oggi in #Libano, per la prima volta dopo nove anni, si vota per il rinnovo del Parlamento. Un clima politi… - Cascavel47 : Governo, nove cose per nove settimane - erregi69 : Governo, nove cose per nove settimane -

(Di domenica 6 maggio 2018)(ancora non “e mezzo”) di appassionante crisi politica. Appassionante? Riprovo.(quasi “e mezzo”) di estenuante trattativa politica. Proprio così estenuante? Ok.(e una non ancora a metà) di gioco dell’oca. Proviamo con questa, di definizione. E in attesa di ripartire dal via (lunedì mattina), ecco un vademecum da sottoporre ai posteri delle 9che più o meno abbiamo capito. – La strategia della “decantazione” di Sergio Mattarella, ovvero dare tempo ai partiti, per permettere loro di mettersi d’accordo, per ora, più che scioglierli i nodi, li ha stretti. A meno che il Presidente non abbia un asso nella manica: perché se è un asso è evidente che noi non lo sapremmo (altrimenti, che asso sarebbe?) – Matteo Renzi non ha un piano B, ma neanche un piano C o un piano D, degni di questo nome e di pronta attuazione: va avanti a ...