Governo | nel Pd solo tregua apparente Anche Richetti dà uno stop a Renzi

Quel Governo istituzionale che non ha voti nel Palazzo : C'è un giocatore fuori-quota non ancora sceso in campo, in questa partita inchiodata sullo zero a zero fin dal 4 marzo (senza assurgere neppure a "partita perfetta" decantata da Gianni Brera). Il fatto che lo stallo fosse in qualche modo atteso, non ne sminuisce gli effetti negativi sul sistema politico e, guardando più in là, su Quello economico. Ma per i Padri costituenti, quando il sistema fatica, mostra le corde, s'inceppa su veti ...