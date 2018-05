Governo | due «partiti» contro lo stallo | quello del ' subito alle urne'

Governo - due «partiti» contro lo stallo : quello del Governo di tregua : Oggi invece la tregua è la sostituzione della politica».

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : la finta colf di Fico e le ragioni per cui non si riesce a formare il Governo : E’ vero che il presidente della Camera Roberto Fico ha una colf pagata in nero da lui? E’ vero che se non si è ancora riusciti a formare un governo e forse non ci si riuscirà in questa legislatura che sarà molto breve, è colpa nostra che abbiamo bocciato la grande riforma di Renzi e quindi abbiamo fatto bocciare l’Italicum dalla Corte costituzionale? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 25esimo ...

Governo : Mattarella concede ancora due giorni agli schieramenti. Lunedì rapide consultazioni : Non si può procastinare oltre, il Paese ha bisogno di un Governo. Lo sa bene Mattarella che ha dato ai partiti ancora due giorni di tempo per uscire dall'impasse.

Pd diviso in due : il braccio di ferro in direzione per decidere chi comanda. E il Governo esce di nuovo dall’agenda (forse) : L’ha già detto Franceschini e al Quirinale lo hanno già capito da domenica sera: la direzione nazionale del Pd in programma oggi è stata fissata per decidere un eventuale dialogo con i Cinquestelle e invece parlerà di nuovo della convivenza dentro al partito. Non c’è più sul tavolo il mandato a Maurizio Martina per parlare con Luigi Di Maio. C’è, invece, la stessa investitura del vicesegretario da reggente che duri fino almeno ...

Politica - perché l'Italia è da due mesi senza Governo? Cosa fanno i partiti? : In attesa, domani 3 maggio, della direzione del Partito democratico, il grande sconfitto ma pur sempre la seconda forza Politica del Paese. A […]

Due mesi per fare un Governo sono troppi? In Europa c’è chi ha fatto di peggio : Circa 60 giorni per formare un governo sono troppi? Per il momento, non ci sono differenze sostanziali con quanto accaduto nella Prima e Seconda Repubblica. Se poi guardiamo agli altri paesi, l’Italia non è neanche un caso così eccezionale. di Luigi Curini e Luca Pinto (Fonte: lavoce.info) Stessi tempi per Prima e Seconda Repubblica sono ormai trascorsi due mesi dalle elezioni del quattro marzo e poco meno dalle dimissioni del governo Gentiloni, ...

Governo - Salvini al M5s : 'Chiederò preincarico'/ Affondo su Di Maio : "Ha aperto due forni e 18 panetterie..." : Renzi divide il Pd e allontana Di Maio: 'riforma costituzionale con il Centrodestra', Salvini 'tentato' con pizzini e sms. Governo, ultime notizie.

Governo - Salvini al M5s : "Chiederò preincarico"/ Affondo su Di Maio : “Ha aperto due forni e 18 panetterie...” : Salvini boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:00:00 GMT)

Governo - Mattarella decide venerdì Il due di picche del Quirinale : Fino ad ora sono state le consultazioni del due picche. Una carta che ha un significato ben preciso tra noi italiani. Dare il due di picche a uno significa dargli il benservito, senza se e senza ma. Una decisione definitiva che stride con l’essenza della politica che, altro non è se non l’arte del compromesso Segui su affaritaliani.it

Pd - l'ombra di Romano Prodi : 'Due anni di Governo con il M5s - e poi...' : Un governo di tregua di due anni, 'per fare le riforme'. E poi un Pd nuovo, alternativo e liberale, 'alleato di Emmanuel Macron '. A parlare, al Quotidiano nazionale , è Sandro Gozi , sottosegretario ...

Matteo Renzi riappare in tv dopo due mesi di silenzio. 'Governo Pd e M5s?' : cosa risponde a Fabio Fazio : Matteo Renzi torna in televisione dopo due mesi di silenzio e tutti pendono dalle sue labbra. Tema cruciale: il Pd farà o no l'accordo con il M5s per un governo. 'Deciderà la direzione Pd', dice a ...

Due leggi da fare - anche senza Governo : Di consultazione in consultazione, le ore passano stanche alla Camera e al Senato. Non potrebbe essere diversamente. Qualcuno ha calcolato che il Parlamento, senza avere ancora un governo di cui votare la fiducia, è già costato 90 milioni di euro nelle sue prime quattro sedute. Ma non sono queste le cose che contano. Contano i gesti, gli atti, che si possono fare e che costerebbero davvero un piccolo sforzo, anche senza avere ...

Governo - l'attesa di Mattarella e i due forni - quasi - chiusi di Di Maio : Tutto fermo. Dopo l'esplorazione chiusa ieri 'positivamente' dal presidente della Camera, Roberto Fico, il Quirinale attende che 5Stelle e Pd ascoltino le loro basi, cerchino di arrivare a un punto di ...

Governo M5s-Pd - la sentenza dei sondaggisti. Nicola Piepoli - la 'variabile' : 'Tra due settimane...' : Il Governo M5s-Pd ? Un esperimento di laboratorio a cui stanno lavorando le nomenklature dei due partiti e che rischia di disintegrare, oltre che l'Italia, pure la loro credibilità tra i rispettivi ...