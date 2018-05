Governo di scopo | tre donne nelle carte per Palazzo Chigi

Centrodestra unito al Colle per un "Governo di scopo" : Stavolta, i tre leader del Centrodestra si preparano a salire al Quirinale per ascoltare, più che per parlare. È possibile che la risposta di Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni alla proposta che domani farà Sergio Mattarella non sia data subito, ma che si riservino di valutarla.La formula offerta dal capo dello Stato, i tre ne sono consapevoli, metterà alla prova la solidità dell'alleanza. Perché sul "governo del presidente" le ...

Governo di scopo con il M5S - la verità Una mossa concordata Salvini-Silvio : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti al telefono venerdì mattina. Una conversazione durata quasi trenta minuti intorno alle ore 10, poco prima del consiglio federale della Lega in Via Bellerio. Quindi l'ultima proposta del leader del Carroccio ai 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Governo di scopo Centrodestra-5Stelle - poi il voto a dicembre" : Matteo Salvini avanza una nuova proposta al Movimento 5 Stelle: "Facciamo un governo che duri sei mesi per fare poche cose ma buone, poi torniamo al voto". Il leader della Lega, parlando dalla sede di ...

Lega apre a Governo di scopo - il Quirinale ci riflette : Il Movimento 5 stelle è furibondo dopo i tanti tentativi falliti e se la prende con Matteo Renzi paragonandolo a Massimo D'Alema che trama nell'ombra. Luigi Di Maio insiste per tornare alle urne ...

Governo di scopo per la legge elettorale : Il "Richelieu" di Matteo Salvini protegge il suo re. Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera e stratega del partito, parlando a Rtl 102.5 spegne le ipotesi di Governo di minoranza e apre a un esecutivo di scopo, che duri giusto il tempo di modificare la legge elettorale. E pazienza se gli alleati del centrodestra vorrebbero un incarico per il capo del Carroccio, malgrado non ci siano i numeri: "Salvini è disposto a guidare ...

Governo : Decaro (Anci) - 'di scopo' ci preoccuperebbe - serve stabilità : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - Un Governo 'di scopo' "ci preoccuperebbe, perché abbiamo bisogno di stabilità. Ne ha bisogno il paese e ne hanno bisogno le comunità che amministriamo e anche i sindaci, in una interlocuzione diretta e duratura con il Governo". Lo afferma a margine dell'assemblea di Anc

Pd - nuova frattura sul Governo di scopo : crescono i disponibili ma Renzi si oppone : un Pd quanto mai diviso quello che si prepara all'incontro di giovedì prossimo con il capo dello Stato. La delegazione del Partito democratico dopodomani salirà al Colle per le consultazioni con un'...

Governo di scopo : Diciamo che, in assenza di maggioranza politica, si potrebbe formare a breve un Governo a termine che possa traghettare il Paese verso nuove elezioni, con o senza una nuova legge elettorale.

Pd - Rosato 'Utile un referendum tra gli iscritti sul futuro Governo'. Orfini 'Non serve'. Richetti 'Sì a esecutivo di scopo' : Per Richetti il 'renzismo' non è finito: 'Quella spinta a cambiare la politica e il Paese non è per nulla terminata. Il lavoro che ha davanti il Pd è enorme e Renzi può avere un ruolo. Ma è bene che ...

Pd - Rosato 'Referendum iscritti Utile anche sul Governo'. Richetti 'Sì a esecutivo di scopo' : Per Richetti il 'renzismo' non è finito: 'Quella spinta a cambiare la politica e il Paese non è per nulla terminata. Il lavoro che ha davanti il Pd è enorme e Renzi può avere un ruolo. Ma è bene che ...

Quello che la Lega non dice : il "Governo di scopo" governa : Il governo significa potere e la prima regola della politica è che nessuno rinuncia volontariamente al potere una volta che lo ha tra le mani. Tutto questo senza considerare che i parlamentari, nuovi ...