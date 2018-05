Governo | Di Maio mette il veto su Berlusconi | Salvini molla il Cavaliere? LIVE

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal Governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...

Governo. Di Maio a ‘1/2 in più’ e Salvini ad Arcore. In attesa delle consultazioni : Un giorno solo di colloqui per tentare di trovare una soluzione. Lunedì Sergio Mattarella riceverà al Quirinale le delegazioni dei vari partiti per il terzo giro di consultazioni. Per l’ultima volta il Presidente della Repubblica chiederà ai partiti di scoprire le carte, ove ci fossero. Ma soprattutto di portargli numeri e non richieste di tempo o meri desideri di parte. Espletata la verifica finale, in un paio di giorni il capo dello Stato ...