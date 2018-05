Governo | Di Maio fa un passo di lato | si chiude l' accordo con Salvini? LIVE

Governo di tregua? Di Maio : "Complotto Renzi-Berlusconi" : Il giorno dopo la direzione del Pd, che ha chiuso all’unanimità sull’intesa con i 5 Stelle, facendo capire che chi comanda ancora è Renzi, un fedelissimo dell’ex premier, l’attuale vicepresidente della Camera Ettore Rosato apre alla formula del Governo di tregua. Un esecutivo istituzionale, quello che il presidente della Repubblica Mattarella sarebbe pronto a proporre dopo 3 giri di consultazioni a vuoto e un nuovo giro di colloqui che ...

Governo - Salvini riallaccia i contatti con Di Maio. Ora il centrodestra rischia lo strappo : La prospettiva di un «Governo salvagente» — così lo chiamano i leghisti — basato soltanto sui 5 Stelle e la sola Lega

Governo : ultimo appello Salvini a Di Maio - gelo M5S 'hai sprecato occasione' - 3 - : AdnKronos, Certo, ha sottolineato Salvini, 'l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni'. No a tecnici o proroghe a Gentiloni: 'Non daremo mai l'ok a un Governo telecomandato da Bruxelles' ...

Governo : ultimo appello Salvini a Di Maio - gelo M5S ‘hai sprecato occasione’ : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – A tre giorni dell’ultimo giro di consultazioni al Quirinale, la giornata si chiude con un nuovo buco nell’acqua. Matteo Salvini oggi pomeriggio ha rinnovato un’offerta ai 5 Stelle (un Governo centrodestra-grillini a tempo, fino a dicembre con pochi punti di programma) ma a sera è arrivata la risposta, negativa, del M5S. “Salvini ha avuto la sua occasione e l’ha sprecata” e ...

Governo : ultimo appello Salvini a Di Maio - gelo M5S ‘hai sprecato occasione’ (2) : (AdnKronos) – Spiega Ettore Rosato: “Noi siamo disponibili al dialogo con tutte le forze politiche, fermo restando alcuni paletti: no secco a una premiership di Salvini o di Di Maio. Un Governo politico con i 5 stelle o col centrodestra sono impossibili. Questo non vuol dire che non possiamo fare Governo istituzionale. Un Governo di tregua sulle regole. Questo avrebbe il nostro sostegno”. Ma partecipare a un Governo ‘di ...

Governo : ultimo appello Salvini a Di Maio - gelo M5S ‘hai sprecato occasione’ (3) : (AdnKronos) – Certo, ha sottolineato Salvini, “l’incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni”. No a tecnici o proroghe a Gentiloni: “Non daremo mai l’ok a un Governo telecomandato da Bruxelles” così come “non è pensabile una prorogatio del Governo Gentiloni. Mi rifiuto di mandare Alfano a rappresentare il paese al Consiglio europeo di giugno”. E se i 5 Stelle non ci stanno ...

Governo - Veltroni : a Di Maio avrei proposto Cantone per Palazzo Chigi : "Sarei andato dal Capo dello Stato e gli avrei detto 'scegli una persona di qualità', con attorno a lui un Governo di qualità, con il consenso di Pd-Leu-M5s, ma con un contenuto di innovazione e di sfida" dice l'ex segretario del Pd ospite a Otto e mezzo. "Renzi resti nel partito, ma ci vuole collegialità"

Governo di scopo coi 5S - la verità Il cerino ora nelle mani di Di Maio Un'altra apertura della Lega. Inside : Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti al telefono venerdì mattina. Una conversazione durata quasi trenta minuti intorno alle ore 10, poco prima del consiglio federale della Lega in Via Bellerio. Quindi l'ultima proposta del leader del Carroccio ai 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Governo : Guerini - no esecutivi con Di Maio o Salvini - Pd ascolterà Colle(2) : (AdnKronos) – “La direzione di ieri -prosegue Guerini- è stata positiva per diverse ragioni. In una fase politica difficile e complessa come quella che il Paese sta vivendo e che dopo due mesi esatti ha visto il fallimento dei vincitori alle elezioni (o presunti tali), non per un caso del destino ma per loro responsabilità conclamata, il nostro partito ha discusso, si è confrontato, ha esaminato la situazione e le novità che nel ...

Governo : Guerini - no esecutivi con Di Maio o Salvini - Pd ascolterà Colle : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Non ci sono le condizioni per fare un Governo politico né con Di Maio né con Salvini, il Pd ascolterà il Presidente Mattarella e proseguirà nel suo approccio costruttivo. Una decisione che tutti siamo chiamati a rispettare e a condurre con coerenza”. Lo scrive Lorenzo Guerini su ‘Democratica’ ricordando la decisione assunta ieri nella Direzione Pd. L'articolo Governo: Guerini, no ...

Governo ed euro - lite Grillo-Renzi. Di Maio accusa il Pd di tradimento. Franceschini all'ex premier : 'Superficiale' : Botta e risposta tra Beppe Grillo e Matteo Renzi . Attacca il primo: 'Ho proposto un referendum per la zona euro. Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d'accordo? C'è un piano B? ...

SALVINI - “Governo TREGUA CON M5S” : SONDAGGI - LEGA SALE AL 21%/ Elettori Di Maio : subito elezioni al 60% : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra SALE al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:35:00 GMT)

M5S - Di Maio : se esclusi dal Governo ci appelleremo ai cittadini. Grillo : referendum sull'euro : 'Si sta tagliando fuori dal governo la prima forza politica: la seconda forza ha la metà' del consenso, rimarca il leader M5S, che poi ha aggiunto: 'Sin dall'inizio era il disegno di Renzi e ...

