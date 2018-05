Governo | Di Maio apre a Salvini | la Lega “apprezza” Gelmini contro M5s | “Vuole dividere

Governo - apprezzamento Lega per disponibilità di Di Maio : Fonti della Lega esprimono apprezzamento per le parole di apertura pronunciate dal leader del M5s, Luigi Di Maio, e ribadiscono l'indisponibilità verso qualsiasi Governo del presidente.

Di Maio a Salvini : 'Scegliamo insieme un premier terzo. No a Governo dei tecnici' : 'È una cosa che Matteo Salvini sa da un po': se il punto è realizzare cose per gli italiani e quell'ostacolo è Luigi Di Maio premier, scegliamo...

Governo - Gelmini : rispediamo tentativo Di Maio di dividerci : "Ancora una volta Luigi Di Maio mette in scena un goffo e reiterato tentativo di dividere il centrodestra. rispediamo al mittente queste inaccettabili intromissioni". Lo afferma in una nota il ...

Di Maio : premier terzo scelto con Salvini e Governo M5S-Lega : Roma, 6 mag. , askanews, 'Per questo dico a Matteo Salvini: scegliamo insieme un Presidente del Consiglio terzo, purchè sia una personalità in grado di connettersi con le esigenze del Paese, una ...

Governo - centrodestra vertice da Berlusconi per rispondere al M5s. Bernini FI 'Di Maio inquietante' : ... evitando l'avventura di un ritorno alle urne che risulterebbe schizofrenia politica sulla pelle del Paese'. rep Approfondimento Di Maio riapre a Salvini e cede sul premier per l'intesa di CARMELO ...

Governo - Di Maio mette il veto su Berlusconi : Salvini molla il Cavaliere? [LIVE] : 16:30 - A questo punto tutti i riflettori della Politica italiana si spostano su Palazzo Grazioli, dove questa sera andrà in scena l'incontro tra Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, ...

L'ultima offerta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini : premier terzo - ministri politici - i due leader fuori dal Governo : "Va bene Luigi, ma devo parlarne con gli altri". È l'ora di pranzo. Luigi Di Maio si sta preparando a prendere un taxi, direzione via Teulada, dove a In mezz'ora renderà pubblica L'ultima mossa per evitare la ridotta dell'opposizione e la richiesta delle urne. La posizione di Matteo Salvini, in attesa del vertice di Arcore, è interlocutoria. Solo a sera i contorni della risposta verranno definiti.Definita la risposta, ...

Governo - Di Maio : sì a premier terzo con Lega - ma via Berlusconi | : A un giorno dalle nuove consultazioni, il leader del M5s si dice contrario a un Governo tecnico che il suo schieramento non voterà. In serata, resa dei conti del centrodestra: vertice a Palazzo ...

Di Maio : Governo presidente non ha i numeri - no da M5s e Lega : "Per il governo del presidente oggi non ci sono i numeri, perché il M5s non c'è e a quello che sento non c'è neanche la Lega. Non voteremmo la fiducia a un governo del presidente". Lo ha detto il capo ...

Governo - Di Maio : “Pronto a fare un passo indietro - scegliamo un nome insieme a Salvini” : Governo, Di Maio: “Pronto a fare un passo indietro, scegliamo un nome insieme a Salvini” Il capo politico del M5s ribadisce il no a Berlusconi, a governi tecnici e del presidente: “Non minaccio nulla ma il rischio di azioni non democratiche può esserci” Continua a leggere

Governo - Di Maio apre a Salvini : "Scegliamo insieme il presidente del Consiglio" : "Se il punto è realizzare cose per gli italiani e l'ostacolo è Di Maio premier, allora a Salvini dico: scegliamo insieme il presidente del Consiglio, a condizione di realizzare reddito di...

Governo - Di Maio a Salvini : scegliamo insieme premier terzo : Ultimo appello del leader grillino per un esecutivo politico a maggioranza Lega-M5s. "Ma Berlusconi resti fuori" Governo, il puzzle di Mattarella. Caccia a un premier acchiappavoti Il sondaggio: Lega ...

Governo - Di Maio : "Pronto a fare un passo indietro - scegliamo un nome insieme a Salvini" : Il capo politico del M5s ribadisce il no a Berlusconi, a governi tecnici e del presidente: "Non minaccio nulla ma il rischio di azioni non democratiche può esserci"

Di Maio apre al Governo con la Lega : ok a un premier terzo - ma senza Berlusconi : Il Movimento 5 Stelle è pronto a un governo politico con la Lega, guidato da «un premier terzo scelto con Salvini» ma «senza Berlusconi», e dice no a qualsiasi ipotesi di «governo del presidente». È la linea espressa dal leder politico, Luigi Di Maio, intervistato a In Mezz’Ora su Rai Tre....