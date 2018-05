Governo | da neoeletto dico | tornare a votare sarebbe il male minore

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 maggio 2018)alle urne il prima possibile non è quello in cui speravo. Tuttavia, più ci penso e più mi convinco che sia la strada giusta per evitare al nostro Paese danni ben maggiori. In due mesi non è stato possibile né formare un nuovoe neppure iniziare delle trattative con prospettive incoraggianti. Il MoVimento 5 Stelle si è dimostrato disponibile a discutere su tutto, però con un punto fermo: No a uncon la partecipazione di Silvio Berlusconi, se il MoVimento avesse ceduto su questo aspetto specifico, probabilmente avremmo già il. Non si tratta di un No rivolto a una persona specifica, un signore verso il quale non nutro alcun rancore personale, ma la constatazione che non si può fare undel cambiamento con chi, pur essendo alcon larghe maggioranze, nulla ha cambiato negli ultimi 20 anni. Andare alnon serve a occupare delle poltrone: ...