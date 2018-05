Google I O 2018 | come seguire il keynote in diretta | anche a 360°

In attesa del Google I/O 2018 ecco trapelare alcune nuove icone di Google : I colleghi di 9to5Google sono riusciti a mettere la mani su un parziale set di icone che potremmo probabilmente ritrovare tra pochi giorni al Google I/O 2018! L'articolo In attesa del Google I/O 2018 ecco trapelare alcune nuove icone di Google proviene da TuttoAndroid.

GEORGES MELIES/ Il Doodle di Google : il cinema - il montaggio e gli effetti speciali - oggi - 3 maggio 2018 - : GEORGES Méliès il Doodle di Google è dedicato al parigino, considerato l'inventore del moderno montaggio e del cinema horror.

GEORGES MELIES/ Il Doodle di Google : il cinema - il montaggio e gli effetti speciali (oggi - 3 maggio 2018) : Il Doodle di Google dedicato a GEORGES Méliès: parigino, considerato l'inventore del montaggio e del cinema horror, viene celebrato il suo film "Alla conquista del Polo"(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:21:00 GMT)

Google I/O 2018 si aggiorna introducendo la mappa 3D : Google ha da poco aggiornata la sua app dedicata al Google I/O 2018 alla versione 6.1 migliorando la mappa ed aggiungendo il supporto a Google Assistant. L'articolo Google I/O 2018 si aggiorna introducendo la mappa 3D proviene da TuttoAndroid.

Georges Méliès/ Il Doodle di Google dedicato a un pioniere del cinema (oggi - 3 maggio 2018) : Il Doodle di Google dedicato a Georges Méliès: parigino, considerato l'inventore del montaggio e del cinema horror, viene celebrato il suo film "Alla conquista del Polo"(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 01:30:00 GMT)

L’app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P : Con la prossima release di Android Auto per i device basati sul sistema operativo mobile di Apple Google offrirà una "nuovissima esperienza multimediale" L'articolo L’app Google I/O 2018 svela dettagli su Android Auto per iOS e sul possibile nome ufficiale di Android P proviene da TuttoAndroid.

1° Maggio 2018 : Google dedica un doodle alla Festa del Lavoro : Oggi, 1° Maggio 2018, Google ha voluto ancora una volta celebrare la Festa del Lavoro con un doodle: l’immagine mostra vari attrezzi impiegati in diversi mestieri. La Festa del Lavoro o Festa dei Lavoratori, nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti, raggiungere i propri obiettivi, migliorare la propria condizione, senza barriere sociali e geografiche. Per approfondire: Primo Maggio, ...

Google Play Award 2018 : ecco i migliori giochi e le migliori app per Android : Anche questa volta i Google Play Awards 2018 hanno incoronato le migliori app e giochi per Android suddivisi per diverse categorie, alcune delle quali nate di recente! L'articolo Google Play Award 2018: ecco i migliori giochi e le migliori app per Android proviene da TuttoAndroid.

Giornata della Terra - Earth Day 2018 : ecco il bellissimo doodle di Google [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 : Stando ad un report di App Annie, la spesa degli utenti per le app del Google Play Store è cresciuta del 25% su base annua nel primo trimestre del 2018 L'articolo Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 proviene da TuttoAndroid.

Le nuove App e i giochi migliori secondo Google Android Excellence di aprile 2018 : Ecco quali sono secondo Google con la sua sezione Android Excellence le nuove migliori applicazioni e i nuovi migliori giochi da scaricare tramite il Play Store nel mese di aprile 2018.Google ha aggiornato proprio oggi la sezione trimestrale delle migliori applicazioni e dei migliori videogiochi che un utente con smartphone Android dovrebbe scaricare tramite il Play Store.Questa sezione si chiama Android Excellence, che racchiude tutti quei ...

Patch di sicurezza di aprile 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese […] L'articolo Patch di sicurezza di aprile 2018: Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.

Pesce d'aprile 2018 - lo scherzo di Google : Il motore di ricerca 'prende in prestito' Wally, il personaggio per bambini, e lo fa cercare su Google Maps Pesce d'aprile, 10 idee per scherzi divertenti , e memorabili, Pesce d'aprile, gli scherzi ...