Glut1 | una cena di gala per aiutare la ricerca

meteoweb.eu

: RT @ErnstKnam: Dopo il successo della cena per la Knam Chocolate Experience, domani riproporrò a favore dell’Associazione Italiana Glut1 un… - gachicall : RT @ErnstKnam: Dopo il successo della cena per la Knam Chocolate Experience, domani riproporrò a favore dell’Associazione Italiana Glut1 un… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Si è svolta giovedì 3 maggio 2018, nel Sale di Palazzo Serbelloni a Milano, la serata benefica di“All you can eat, all you can give”. Attraverso il divertimento (e un pizzico di follia) gli ospiti hanno trasmesso al pubblico l’importanza del lavoro svolto dall’Associazione Italiana, che supporta le famiglie dei pazienti affetti da questa sindrome. L’iniziativa, ideata e organizzata da Ernst Knam a favore dell’Associazione, ha visto susseguirsi sul palco, presentati dagli Amalgama di Zelig e dal gruppo Boiler, artisti, cantanti e attori che si sono donati al pubblico con uno spettacolo all’insegna delle risate genuine e della beneficienza. La serata è stata allietata dalla musica dal vivo della “Nautiblues band”. Punta di diamante la voce jazz della cantafiorista Rosalba Piccinni, seguita da variegate performance di artisti del mondo della danza e della fotografia (con ...