Gli USA vietano all' Ucraina di utilizzare i sistemi anticarro Javelin nel Donbass

La Cina chiede alle compagnie aeree di cambiare linguaggio su Taiwan - Macau e Hong Kong. Gli USA : assurdità orwelliana : La seconda economia al mondo non vuole un linguaggio che suggerisca che quei territori siano indipendenti. La Casa Bianca ha tacciato la richiesta come una "assurdità orwelliana". Il presidente ...

Alia Nizar a Domenica Live/ La sorella di Aida la difende : “Baye Dame chiedi scusa alla mia famiGlia!” : Alia Nizar a Domenica Live, la sorella di Aida la difende: “Baye Dame chiedi scusa alla mia famiglia!”, Barbara d'Urso gestisce la spinosa questione, ecco i dettagli.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:50:00 GMT)

Carceri - a Siracusa 14 esimo giorno di protesta deGli agenti penitenziari : "Credo che oggi più che mai, la mia trasparenza e quella dell'UGL nell'attività sindacale sia indiscutibile. La crescita in tale ambito, ma anche personale, mi ha aiutato molto nel rapporto con gli ...

iOS domina nei Paesi in lingua inglese - Android neGli altri (Italia inclusa) : Stando a The Mobile Web Intelligence Report, pubblicato nei giorni scorsi da DeviceAtlas, nei Paesi di lingua inglese è iOS ad avere la meglio su Android L'articolo iOS domina nei Paesi in lingua inglese, Android negli altri (Italia inclusa) proviene da TuttoAndroid.

"La Turchia ritira il suo oro daGli USA per l'indipendenza dal dollaro" - : Gli analisti vedono in questa mossa un'escalation dello scontro tra la Turchia e gli Stati Uniti, in particolare da quando il presidente turco Erdogan parla esplicitamente della necessità di ...

Nucleare Iran - Rohani avverte Trump : “Se lascia l’accordo Gli USA se ne pentiranno” : “Se gli Stati Uniti lasciano l’accordo Nucleare se ne pentIranno”. Questo il messaggio lanciato dal presidente Iraniano Hassan Rohani a meno di una settimana dal 12 maggio, data entro la quale Donald Trump deciderà se confermare l’intesa firmata nel 2015 tra Iran e Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti. “Se l’America lascerò l’accordo Nucleare – ha detto Rohani in un discorso televisivo ...

Una medaGlia d'oro e due d' argento per la Basaki di Ragusa : Bellissimo risultato quello conseguito a Scicli dagli atleti esordienti della Basaki di Ragusa che hanno conquistato tre medaglie

Coree - Pyongyang bacchetta Gli USA : ostacolano la riconciliazione - : Un tentativo di rovinare la nascente distensione tra i due Paesi. Così la Corea del Nord definisce le "fuorvianti" affermazioni di Washington, secondo le quali le sanzioni sarebbero state l'elemento ...

Corea del Nord : 'DaGli USA ostacoli alla distensione col Sud' : La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di rovinare la nascente distensione con il Sud dopo l'incontro tra i due leader Kim Jong-un e Moon Jae-in. Pyongyang definisce infatti "fuorvianti" le ...