huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Giuliani svela il piano di Trump sull'Iran: 'Vuole abbattere il regime degli ayatollah' - alinatede : RT @HuffPostItalia: Giuliani svela il piano di Trump sull'Iran: 'Vuole abbattere il regime degli ayatollah' - valentinoben : RT @HuffPostItalia: Giuliani svela il piano di Trump sull'Iran: 'Vuole abbattere il regime degli ayatollah' - HuffPostItalia : Giuliani svela il piano di Trump sull'Iran: 'Vuole abbattere il regime degli ayatollah' -

(Di domenica 6 maggio 2018) La decisione che può cambiare il volto del Medio Oriente è stata presa. Ora si tratta di preparare il terreno con gli alleati europei perché non si consumi una rottura irreparabile. Per Donaldè iniziata la settimana più calda in politica estera della sua presidenza. Il 12 maggio, l'annuncio ufficiale dell'uscita unilateraleStati Uniti dall'accordo sul nucleareiano del 2015. Due giorni dopo, l'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Nel mezzo, l'annunciata reazione di Teheran allo "strappo" americano. Il fattore tempo è decisivo. Ecco allora la notizia che il ministroEsteri britannico, Boris Johnson, è oggi a Washington per colloqui con l'amministrazionein merito all'accordo sul nucleare con May, alla quale il presidente "ha sottolineato il suo impegno a garantire che l'non acquisisca mai ...