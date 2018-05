Giro | Vegni | esperienza Israele positiva

Giro d’Italia 2018 - Mauro Vegni : “Chris Froome? Se vince sarà Campione - anche se squalificato. Non l’ho pagato per venire al Giro!” : Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme, è stato intervistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia della Corsa Rosa e si è dilungato soprattutto su Chris Froome, annunciato favorito per la vittoria finale: “Mi auguro che Chris Froome sia alla partenza per fare un grande Giro poi naturalmente le cose potrebbero cambiare in divenire. Vuole venire qui per vincere il terzo Grande Giro ...