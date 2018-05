: Viviani, volata imperiale! Secondo successo in carriera al Giro d'Italia dopo l'arrivo di Genova 2015! 2??? #Giro101… - Eurosport_IT : Viviani, volata imperiale! Secondo successo in carriera al Giro d'Italia dopo l'arrivo di Genova 2015! 2??? #Giro101… - LiaCapizzi : Il cuore e la memoria del mondo del ciclismo. Elia Viviani porta sul podio uno dei gemellini di Michele Scarponi.… - Eurosport_IT : Elia Viviani, il 'profeta' in terra d'Israele: vince in volata anche ad Eilat la sua seconda tappa al Giro d'Italia… -

Soluzione allo sprint anche nella terza tappa del2018, l'ultima in terra israna:concede il bis nella Be'er Sheva-, 229km,bruciando sul traguardo Modolo e Bennett (per lui 3° centro in carriera al). La maglia rosa resta sulle spalle dell'australiano Rohan Dennis che aveva scalzato sabato l'olandese Dumoulin. Una frazione suggestiva: 130km in mezzo al deserto. Si conclude a -6km dall'arrivo l'iniziativa del giorno: oltre 220km di fuga di un terzetto formato da Frapporti,Barbin e Boivin,(Di domenica 6 maggio 2018)