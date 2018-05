Giro d’Italia | Aru | ‘Dopo la ricognizione ho capito quanto era

Blastingnews

(Di domenica 6 maggio 2018) Non era certo la tappa più adatta per Fabio Aru, quella con cui si è aperto ieri ild’Italia 2018 VIDEO. Il capitano della UAE Emirates ha cercato di difendersi al meglio nella cronometro inaugurale sulle strade di Gerusalemme, ma ha perso un po’ più del previsto. Alla fine il distacco da Tom Dumoulin, trionfatore della tappa, è stato di 50’’, un divario piuttosto elevato visto il percorso di neanche 10 chilometri. Aru ha spiegato però di non aver voluto osare più del lecito: il suod’Italia vero e proprio si giochera' sulle grandi montagne. Thank you to all the fans for a great opening day to the 2018d’Italia! Our guys made it through the time trial safely and are ready to race hard over the next three weeks. #101 #UAETeamEmirates pic.twitter.com/RfIDtK1VrP— @UAE-TeamEmirates @TeamUAEAbuDhabi 4 maggio 2018Aru: ‘Una prova fatta per Dumoulin’ Si sapeva che nella ...