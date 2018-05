Giro d’Italia 2018 | domani lunedì 7 maggio giorno di riposo Quando e dove si

VIDEO Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani vince la terza tappa in volata : gli highlights della gara - Bennett lo stringe alle transenne : Elia Viviani ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2018. Il velocista ha conquistato la volata di Eilat nonostante Sam Bennett lo abbia stretto alle transenne in un finale concitato. Di seguito il VIDEO con gli highlights della volata vincente di Elia Viviani. (foto comunicato Rcs) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Giro d’Italia 2018 : risultato e classifica terza tappa. STRAPOTERE Viviani! Seconda vittoria consecutiva - 2° Modolo! : Elia Viviani firma il bis al Giro d’Italia 2018! Il velocista della Quick-Step Floors ha dimostrato ancora una netta superiorità nella terza tappa, 229 km da Be’er Sheva a Eilat, conquistando così la Seconda vittoria consecutiva e chiudendo al meglio la tre giorni in Israele. Il corridore veneto è riuscito ad avere la meglio allo sprint su Sacha Modolo e sull’irlandese Sam Bennett. L’australiano Rohan Dennis conserva invece la Maglia ...

Elia Viviani ha vinto in volata la terza tappa del Giro d’Italia - da Be’er Sheva a Eilat : Il ciclista veronese Elia Viviani ha vinto in volata la terza tappa del Giro d’Italia: 226 chilometri— quasi interamente nel deserto del Negev — tra Be’er Sheva ed Eilat, sul Mar Rosso. Viviani, alla sua seconda vittoria al Giro d’Italia 2018 The post Elia Viviani ha vinto in volata la terza tappa del Giro d’Italia, da Be’er Sheva a Eilat appeared first on Il Post.

Giro d’Italia 2018 - quarta tappa : Catania-Caltagirone. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Martedì 8 maggio si correrà la quarta tappa del Giro d’Italia 2018, 198 km da Catania a CaltaGirone. Dopo il giorno di riposo, la Corsa Rosa tornerà in Italia, con la Sicilia che ospiterà subito una frazione molto insidiosa. Il percorso è infatti caratterizzato da un continuo saliscendi con una serie di brevi salite che portano fino allo strappo finale di CaltaGirone. Un vero e proprio muro di un chilometro, con pendenze tra l’8% e il 13%. ...

Album fotografico del Giro d’Italia in Israele : Le prime tre tappe si sono corse fra palme, antiche rovine e panorami notevoli The post Album fotografico del Giro d’Italia in Israele appeared first on Il Post.

Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (3^ tappa - oggi 6 maggio) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis nuovo leader, oggi domenica 6 maggio la Beer Sheva-Eilat, ancora in Israele (3^ tappa)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:15:00 GMT)

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : terza tappa Be’er Sheva-Eilat. Elia Viviani per il bis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2018, l’ultima della Grande Partenza in Israele. Per i girini uno sforzo da ben 229 chilometri tra Be’er Sheva ed Eilat, in una frazione che si annuncia lunghissima e molto calda, anche se la volata sembra essere l’esito più probabile se non scontato. Il percorso, infatti, non prevede grandi difficoltà nonostante una prima parte di corsa ondulata ...

Giro d’Italia 2018 - la guida completa. Le tappe - il percorso - i favoriti e tutte le informazioni sulla Corsa Rosa : Il Giro d’Italia 2018 si correrà da venerdì 4 a domenica 27 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese. La Corsa Rosa, giunta alla sua 101^ edizione si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Zoncolan e Colle delle Finestre ma anche da due ...

Giro d’Italia 2018 - terza tappa Be’er Sheva-Eilat LIVE : i favoriti e come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Oggi domenica 6 maggio si disputa la Be’er Sheva-Eilat, terza tappa del Giro d’Italia 2018. Ultima frazione in Israele prima di tornare nel nostro Paese, si correrà per buona parte del deserto, 229 chilometri di fuoco con un caldo infernale: si preannuncia una bella volata di gruppo ma attenzione al possibile vento che potrebbe creare dei ventagli. Gli uomini di classifica dovranno stare molto attenti: Tom Dumoulin, Chris Froome, ...