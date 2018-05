Giro d'Italia : bis di Viviani a Eilat con una volata da pistard - si riparte da Catania : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Giro d’Italia 2018 - domani (lunedì 7 maggio) giorno di riposo. Quando e dove si ricomincia? Il programma completo. Ecco la Sicilia! : Dopo le prime tre tappe in Israele, il Giro d’Italia 2018 si prende un giorno di riposo che sarà necessario per tornare nel nostro Paese. Tutti in aereo lunedì 7 maggio alla volta della Sicilia dove martedì 8 maggio si ripartirà con la quarta tappa. La Corsa Rosa riprenderà la propria marcia dall’Isola con l’affascinante Catania-CaltaGirone, una frazione mossa che potrebbe regalare spettacolo tra le bellezze di una zona unica ...

Giro d'Italia 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Si parte da Gerusalemme, novità assoluta: il Giro d'Italia 2018 sarà più speciale che mai. Ecco la guida con tutte le informazioni utili sul Giro d'Italia 2018: le tappe, il calendario, il percorso e le...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Che vittoria. Bennett mi ha stretto? Non faccio polemiche. Squadra eccezionale” : Elia Viviani ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia 2018 da Be’er Sheva a Eilat. Il velocista italiano ha conquistato la seconda volata della Corsa Rosa con grande autorevolezza e ha poi rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Bennett mi ha stretto verso le transenne? Non voglio fare polemiche perché ho vinto ma se avessi fatto secondo c’era una deviazione clamorosa. Abbiamo avuto un contatto ma sono ...

Giro d’Italia 2018 : risultato e classifica terza tappa. STRAPOTERE Viviani! Seconda vittoria consecutiva - 2° Modolo! : Elia Viviani firma il bis al Giro d’Italia 2018! Il velocista della Quick-Step Floors ha dimostrato ancora una netta superiorità nella terza tappa, 229 km da Be’er Sheva a Eilat, conquistando così la Seconda vittoria consecutiva e chiudendo al meglio la tre giorni in Israele. Il corridore veneto è riuscito ad avere la meglio allo sprint su Sacha Modolo e sull’irlandese Sam Bennett. L’australiano Rohan Dennis conserva invece la Maglia ...

