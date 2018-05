Giraffa colpisce il regista | ​muore durante le riprese

ilgiornale

(Di domenica 6 maggio 2018) Una terribile fatalità. Unsudafricano, Carlos Carvalho, è morto dopo aver ricevuto un colpo da unaledella serie "Wild at Heart". L'uomo, 47 anni, ha ricevuto un colpo alla testa dall'animale sul set della serie a Johannesburg. La serie che stava girando racconta la storia di una famiglia britannica che si trasferisce in Sud Africa nel Glen Afric, a Broedrstoorm. Ilè stato trasferito in aereo all'ospedale Milpark.Un testimone ha assistito all'incidente e ha raccontato di aver visto ilmentre filmava alcuni primi piani del corpo della. Ad un tratto l'animale avrebbe mosso il suo lungo collo ed ha colpito l'uomo alla testa. Ilha perso immediatemente conoscenza. Inutili i soccorsi e gli interventi del personale medico una volta arrivato in ospedale. Carvalho aveva vinto il Leone d'Argento a Cannes nel 2003. Il proprietario ...