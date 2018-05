Giovanni Moro Il figlio di Aldo Moro | Mio padre non è né un santino né un

«Che Tempo Che Fa» : ospiti Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti - Andrea Bocelli : ... Anna Tatangelo e Jocelyn , un'icona del piccolo schermo che in veste di presentatore, autore e regista ha intrattenuto per anni i telespettatori con i suoi spettacoli di varietà.

RAI 1 * CHE TEMPO CHE FA : domenica 6 maggio Ospiti Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti e Andrea Bocelli - : ... un'icona del piccolo schermo che in veste di presentatore, autore e regista ha intrattenuto per anni i telespettatori con i suoi spettacoli di varietà. Che TEMPO Che Fa è realizzato da Rai1 in ...

“Barbara - ti prego”. La clamorosa richiesta di Giovanni Ciacci alla D’Urso. Giò Giò spiazza tutti così : boom! : L’appello è arrivato durante la diretta del programma Rai ”Tv Talk”. Giovanni Ciacci, costumista delle dive, volto di ”Detto fatto”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai Due e concorrente di ”Ballando con le stelle”, lo ha chiesto senza troppi giri parole e chissà se adesso Barbara D’Urso accetterà. Lo stilista ha espresso al conduttore Massimo Gremellini il suo ...

Giovanni Galloni è morto/ “Il cervello più lucido della Dc” : amico di Moro - ex ministro e vicepresidente Csm : È morto Giovanni Galloni, ex ministro e storico esponente della Dc: "il cervello più lucido della Democrazia Cristiana". amico di Moro e Andreotti, ex vicepresidente del Csm: la sua eredità(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Aldo Moro - quarant’anni da Via Fani/ Tra verità e Br : Giovanni Testori e quella “realtà senza Dio” : Rapimento Aldo Moro, quarant'anni fa la strage della scorta di Fani: il dolore, il ricordo e il perdono degli eredi, "erano uomini liberi". L'articolo di Testori e quarantennale 16 marzo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:50:00 GMT)

“Io con uno dei giudici di Ballando con le stelle…”. La bomba di Giovanni Ciacci. Il mitico Giò Giò di ‘Detto Fatto’ fa una rivelazione clamorosa. Ma non è il solo scoop che ha lanciato : “Ne ho due. mica uno…” : Uragano Giovanni Ciacci! Fresco concorrente di Ballando con le stelle 13, si confessa al settimanale Chi e fa una serie di rivelazioni bomba. “Molti concorrenti di Ballando con le stelle non so chi siano, ecco perché danzo con un uomo”. Il costumista di Detto fatto commenta il cast della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci: “Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò”. ...