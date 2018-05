huffingtonpost

: Gigi Marzullo: «Farei “Sottovoce” in eterno. E non cambio mai il cellulare» - Corriere : Gigi Marzullo: «Farei “Sottovoce” in eterno. E non cambio mai il cellulare» - HuffPostItalia : Gigi Marzullo si racconta: 'Farei sottovoce per altri tremila anni. Ho una paura pazzesca della morte' - Togand : RT @MadameSwann: Le paure, le manie, l’amore e quel sogno di non andare mai via dalla Rai. Per #Italiani ho incontrato Gigi Marzullo e per… -

(Di domenica 6 maggio 2018) "su Rai 1 ancora per. Tutte le sere. Continuerei a ripetere le stesse frasi che mi hanno reso famoso per". Lo confessa, in una lunga intervista al Corriere della Sera,, la cui trasmissioneva in onda dal 1994.la suapiù grande, quella di morire.Cosa le interessa di più? "Sfuggire alla morte. Ho unapazzesca della morte. Non prendo l'aereo da vent'perché hoche precipiti. Quando non dormo con la mia compagna fatico a prendere sonno perché penso che potrei non risvegliarmi. Sto male se penso che dovrò morire e perdere tutto quello che mi sono conquistato: una trasmissione, una casa, le mie camicie a righe. Lo so, è poco. Però per me è molto perché ho desiderato tanto tutto questo".Tra due, in teoria, dovrebbe andare ...