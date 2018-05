Gf - Baye Dame : 'Chiedo scusa ad Aida ma...' : ROMA - 'Io non credo di aver conosciuto la vera Aida, anche io amo la mia vita ma non lo urlo per strada'. Baye Dame a Domenica Live chiede scusa per quanto accaduto al Grande Fratello ma commenta ...

Domenica Live : ‘processo’ a Baye Dame e le scuse alla sorella di Aida : Baye Dame a Domenica Live si scusa con la sorella di Aida Nizar L’odierna puntata di Domenica Live si è aperta con il ‘processo’ a Baye Dame, il concorrente squalificato lunedì scorso dalla casa del Grande Fratello 15 dopo il bullismo e la violenza ai danni di Aida Nizar. In collegamento da casa sua (per problemi di salute), la padrona di casa Barbara D’Urso ha dato la possibilità a Baye Dame di affrontare ...

Baye Dame chiede scusa alla sorella di Aida - Karina Cascella : “Non basta” : Domenica Live, Karina Cascella contro Baye Dame dopo le scuse alla sorella di Aida Nizar Baye Dame è tornato in tv. Dopo la squalifica al Grande Fratello è stato chiamato da Barbara d’Urso a Domenica Live. Il giovane si è scusato pubblicamente con la sorella di Aida Nizar, arrivata in Italia per difendere la gieffina. […] L'articolo Baye Dame chiede scusa alla sorella di Aida, Karina Cascella: “Non basta” proviene da ...

Alia Nizar a Domenica Live/ La sorella di Aida la difende : “Baye Dame chiedi scusa alla mia famiglia!” : Alia Nizar a Domenica Live, la sorella di Aida la difende: “Baye Dame chiedi scusa alla mia famiglia!”, Barbara d'Urso gestisce la spinosa questione, ecco i dettagli.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:50:00 GMT)

GF 15 - a Domenica Live tutti contro Baye Dame che chiede scusa alla sorella di Aida Nizar (video) : Dopo essere stato squalificato nell'ultima puntata del Grande Fratello 15, Baye Dame è stato protagonista di Domenica Live, in collegamento. Barbara D'Urso gli ha dato la possibilità di parlare nuovamente dopo gli attacchi contro Aida Nizar, e di confrontarsi con la sorella di Aida, Alia, presente in studio.Baye Dame, che ha ammesso di non essere stato bene questa notte, è stato prima rimbrottato da Barbara D'Urso, la quale ha cercato di ...

Domenica Live - in studio Baye Dame - Patrizia e l'onorevole Stefania Pezzopane : Oggi, Domenica 06 maggio, va in onda una nuova puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso. La conduttrice ha rilasciato alcune anticipazione di cosa vedremo nelle cinque ore di messa in onda. Potrete seguire la diretta minuto per minuto, direttamente qui su Blasting News. Domenica Live: Anticipazioni puntata 06 maggio Si parte con il talk show dedicato alla nuova edizione del Grande Fratello. In studio Baye Dane, dopo la squalifica per ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Baye Dame in studio e il web s’indigna con la d’Urso - anche Patrizia in diretta : Domenica Live, Anticipazioni del 6 maggio 2018: Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 13:24:00 GMT)

Baye Dame Dia - Domenica Live/ Dopo la squalifica al GF : le scuse ad Aida e la telefonata con la madre : Baye Dame Dia, Dopo Verissimo torna in televisione nella Domenica Live di Barbara d'Urso, cosa racconterà a quasi una settimana dalla sua squalifica dal Grande Fratello 15?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:54:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Baye Dame : "Sono inciampato ma ci si rialza. Ho ricevuto messaggi bellissimi" : Baye Dame Dia, il concorrente del Grande Fratello 15 squalificato durante l'ultima puntata serale del reality show condotto da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5, a causa di un'aggressione verbale ai danni di Aida Nizar, ha realizzato una diretta su Instagram durante la quale ha ribadito alcuni concetti già espressi in occasione di alcune interviste rilasciate in questi giorni.Il concorrente di origini senegalesi cresciuto in una ...

Silvia Toffanin umilia Baye Dame a Verissimo - la telefonata della madre (video) Video : Baye Dame è stato tra i protagonisti della puntata del 5 maggio di Verissimo. La partecipazione dell’italo senegalese al talk show di Silvia Toffanin ha scatenato polemiche sul web. Diversi utenti hanno lanciato appelli, sia su Twitter che su Facebook, a non re il programma televisivo ritenendo inopportuna la presenza del ventinovenne squalificato per la violenta aggressione verbale ad Aida Nizar. 'Mi raccomando, spegnete la televisione'. Tra ...

Silvia Toffanin umilia Baye Dame a Verissimo - la telefonata della madre (video) : Baye Dame è stato tra i protagonisti della puntata del 5 maggio di Verissimo. La partecipazione dell’italo senegalese al talk show di Silvia Toffanin ha scatenato polemiche sul web. Diversi utenti hanno lanciato appelli, sia su Twitter che su Facebook, a non seguire il programma televisivo ritenendo inopportuna la presenza del ventinovenne squalificato per la violenta aggressione verbale ad Aida Nizar. 'Mi raccomando, spegnete la televisione'. ...

Anticipazioni Domenica Live del 6 maggio : ospite Baye Dame Video : Domenica 6 maggio ritorna l'appuntamento in diretta tv su Canale 5 con Domenica Live [Video], la trasmissione condotta da Barbara D'Urso che anche questa settimana andra' in onda per tutto il pomeriggio fino alle 18.45 circa, quando la linea passera' a Gerry Scotti con Caduta Libera. Noi remo la puntata di questa settimana di Domenica Live in diretta minuto per minuto qui su Blasting News: teci per non perdervi neppure uno scoop targato Barbara ...

Baye Dame parla per la prima volta dopo la squalifica al Gf : «Vivo un incubo - mia madre non vuole parlarmi». Poi la frecciatina per Aida : Apre la puntata di Verissimo Baye Dame, il concorrente del Grande Fratelo squalificato la scorsa puntata a causa del suo atteggiamento aggressivo e violento nei confronti della sua coinquilina...

Baye Dame parla per la prima volta dopo la squalifica al Gf : 'Vivo un incubo - mia madre non vuole parlarmi' : Apre la puntata di Verissimo Baye Dame , il concorrente del Grande Fratelo s qualificato la scorsa puntata a causa del suo atteggiamento aggressivo e violento nei confronti della sua coinquilina Aida ...