Germania vuole più immigrati | serve manodopera Oppure si va in pensione più tardi

DYBALA AL BAYERN MONACO?/ In Germania : 100 milioni alla Juventus - lo vuole Niko Kovac : DYBALA al BAYERN MONACO? In Germania: 100 milioni alla Juventus, la Joya è il dopo Lewandowski. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Bild(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:41:00 GMT)

La Germania vuole il campo in erba nel ritiro : comune in Alto Adige spende 50mila euro : Il comune di Appiano dovrà investire ulteriori 50mila euro per rispettare i desideri della nazionale tedesca L'articolo La Germania vuole il campo in erba nel ritiro: comune in Alto Adige spende 50mila euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Germania vuole il campo in erba per il premondiale : La Germania, campione del mondo in carica, è attesa nel ritiro premondiale di Appiano, località vicino a Bolzano, il 23 maggio dove dovrebbe fermarsi fino al 4 giugno.

