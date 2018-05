Germania cerca soluzioni per manodopera

Ricercatori italiani - più ritorni che fughe. Esodo maggiore (e senza rientro) per chi viene da Germania e Uk : I cervelli italiani non sono soltanto in fuga, ma rientrano anche. Anzi: il saldo è positivo sul fronte di chi decide di rimpatriare. Il Sole 24 Ore pubblica la sintesi di un rapporto del Joint Research Center della Commissione Europea che elabora gli spostamenti di oltre 6500 studiosi europei. Dalla relazione emerge un “tasso di spostamento del 38,7% nella Ue a 28″ e l’Italia “col suo 45% si piazza a metà ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Germania a caccia di uno storico tris con la staffetta - la Norvegia prova il colpaccio. Italia in cerca di riscatto : Uno storico tris per consolidare la propria supremazia e rendere sublime l’edizione 2018 delle Olimpiadi Invernali, già maestosa per la pattuglia tedesca della Combinata nordica. Il trionfo di Eric Frenzel nella prima Gundersen con salto dal trampolino normale ha messo subito in chiaro che ai Giochi vige la legge del più forte. E non a caso Frenzel è il vincitore delle ultime cinque Coppe del mondo, oltre che detentore dell’oro nella ...