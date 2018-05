: Omelia domenicale di #Scalfari La proposta (??) è un governo #Zagrebelsky con ministri (????????) #Gentiloni-#Minniti-… - Capezzone : Omelia domenicale di #Scalfari La proposta (??) è un governo #Zagrebelsky con ministri (????????) #Gentiloni-#Minniti-… - chetempochefa : 'Il prossimo Governo dovrebbe trovare le risorse per raddoppiare il reddito di inclusione' #Gentiloni #chetempochefa - Agenzia_Ansa : #Governo #DeBenedetti, la cosa più logica è che resti #Gentiloni - VIDEO -

"Fatico a capire come lae i Cinque stelle, che non sono parenti stretti,riescano a fare uninsieme". Così il presidente del Consiglioa 'Che tempo che fa' su Rai 1. "L'operazione è legittima, ma a livello europeo è un'incognita singolare per un grande Paese come l'Italia", ha detto. Senza una pieno titolo "c'è il rischio che l'Italia risulti debole sul futuro dell'Unione monetaria". Il PD? "Ha preso le sberle", ma nel Pd Mattarella troverà un interlocutore positivo".Poi:"No a Mattarella è no a Paese".(Di domenica 6 maggio 2018)