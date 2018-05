Gentiloni ' No a Mattarella è no all Italia No a voto | ma preferirei non proseguire

Gentiloni : preferirei non proseguire ma se Mattarella lo chiede... : Più in generale, 'se il presidente fa una richiesta a una personalità o a una forza politica, non prenderla in considerazione è difficile'.

Governo - Gentiloni : “Dire ‘Tocca a loro’ non è da Pd - si poteva discutere”. A Di Maio : “Il no a Mattarella è pericoloso” : “Non era realistico che il Pd appoggiasse un Governo guidato da Di Maio“, ma “il ‘tocca a loro‘” non va per “un partito come il Pd, che è per definizione un partito di sinistra di Governo e deve dare il suo contributo, non è che per definizione si colloca all’opposizione”. A dirlo, in un’intervista a Che tempo che fa, è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ammette che un patto di ...

SCENARIO/ 'Mattarella in un vicolo cieco - può salvarlo solo Gentiloni' : Di Maio chiede le urne subito, Salvini dice no a un governo tecnico e propone a M5s un governo di tregua, fino a dicembre. Ma M5s non ci sta.

Sergio Mattarella - le strade senza accordo tra M5s e Pd : resta il governo di Gentiloni o 'l'ipotesi sciaguratissima' : Una fiducia 'di facciata', quella di Sergio Mattarella . Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, che gli umori del Colle li sa cogliere da anni e anni, è convinto che il presidente stia ...

25 aprile - Mattarella apre le celebrazioni - Paolo Gentiloni : 'Giorno del riscatto' : Gentiloni: "Giorno del riscatto" -"Il 25 aprile fu il giorno del riscatto dell'Italia. E' dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra liberta' contro gli orrori della dittatura. Un ...

MANDATO CASELLATI - M5S “VETO SU BERLUSCONI”/ Incontri con Mattarella - Fico e Gentiloni : trame Di Maio-Salvini : Governo, Mattarella convoca CASELLATI: oggi il MANDATO, parte la missione esplorativa. "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:10:00 GMT)

Siria : telefonata Gentiloni-Mattarella : ANSA, - ROMA, 14 APR - Il premier Paolo Gentiloni si è consultato questa mattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla crisi Siriana. Nel corso di una telefonata - si è appreso - ...