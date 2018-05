Gentiloni | governo Lega-M5s? Per Ue sarebbe incognita

Rebus Governo - Gentiloni : esecutivo Lega-M5s sarebbe incognita per Ue - : Il presidente del Consiglio: "I fondamentali sono a posto e non faccio profezie di sventura. Ma a riportare fuori strada l'Italia ci si mette un attimo. Il Pd? Deve dare un contributo, dobbiamo dare ...

Governo - Gentiloni : "Dire 'no' a Mattarella significa dire 'no' all'Italia" : Restare a Palazzo Chigi fino alle urne? "Preferirei di no, ma il presidente della Repubblica mi troverà sempre pronto a rispondere". Un Governo Lega-M5S? "Legittimo, ma sarebbe incognita a livello europeo"

Governo - Gentiloni : “Dire ‘Tocca a loro’ non è da Pd - si poteva discutere”. A Di Maio : “Il no a Mattarella è pericoloso” : “Non era realistico che il Pd appoggiasse un Governo guidato da Di Maio“, ma “il ‘tocca a loro‘” non va per “un partito come il Pd, che è per definizione un partito di sinistra di Governo e deve dare il suo contributo, non è che per definizione si colloca all’opposizione”. A dirlo, in un’intervista a Che tempo che fa, è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ammette che un patto di ...

Gentiloni : governo Lega-M5S?Incognita Ue : 21.20 "Fatico a capire come la Lega e i Cinque stelle, che non sono parenti stretti,riescano a fare un governo insieme". Così il presidente del Consiglio Gentiloni a 'Che tempo che fa' su Rai 1. "L'operazione è legittima, ma a livello europeo è un'incognita singolare per un grande Paese come l'Italia", ha detto. Senza un governo a pieno titolo "c'è il rischio che l'Italia risulti debole sul futuro dell'Unione monetaria". Il PD? "Ha preso le ...

Governo - Salvini in clima elezioni : entrata a gamba tesa su Gentiloni [LIVE] : Trattative Governo: segui il live della giornata 16:21 - Matteo Salvini ha avanzato la propria candidatura per l'incarico di Governo che il Presidente della Repubblica dovrebbe conferire già nella ...

Migranti - Salvini contro Gentiloni ma il senatore leghista Iwobi frena. Governo - Fraccaro 'No tradimenti' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un Governo di tregua del presidente gridando al tradimento. E in una giornata di tensione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il leader ...

Primo maggio - sindacati in piazza. Gentiloni : lavoro sfida per governo - : Cortei in diverse città italiane per la Festa dei lavoratori. Il tema principale è la sicurezza. Mattarella: "lavoro è la priorità". Tweet di Papa Francesco per celebrare san Giuseppe: "lavoro ...

Gentiloni : lavoro - prima sfida governo : 11.40 "#1Maggio Festeggiamo il lavoro, pensando anche a quello che non c'è e alla dignità che ogni lavoro dovrebbe avere. E la prima sfida per chi governa". Così il premier Paolo Gentiloni su twitter.

Sergio Mattarella - le strade senza accordo tra M5s e Pd : resta il governo di Gentiloni o 'l'ipotesi sciaguratissima' : Una fiducia 'di facciata', quella di Sergio Mattarella . Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, che gli umori del Colle li sa cogliere da anni e anni, è convinto che il presidente stia ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Def : Governo Gentiloni-Padoan approva - “crescita all’1 - 5% - si prosegua” : ULTIME NOTIZIE di oggi, 26 aprile: Def, Governo approva il documento economia finanza. Gentiloni-Padoan, "crescita all'1,5%, stime prudenziali. Ora nuovo Governo continui su questa strada".(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:53:00 GMT)

Gentiloni : "Italia fuori dalla crisi grazie al nostro governo" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def "a politiche invariate che non contiene parti programmatiche e riforme che spettano al prossimo governo e che fotografa la situazione tendenziale dalla quale emerge quadro positivo", ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Che poi ha aggiunto: "È indispensabile inoltre che i buoni risultati economici si traducano in buoni risultati sociali. Oggi con questo Def fotografiamo ...

Governo : Gentiloni - approvati decreto Alitalia e Def : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al Def e al decreto Alitalia. Ad annunciarlo il premier, Paolo Gentiloni. L'articolo Governo: Gentiloni, approvati decreto Alitalia e Def sembra essere il primo su Meteo Web.