Gentiloni | ' Dire no a Mattarella è dire no all' Italia Lega-M5S? Sarebbe incognita'

Gentiloni : "Dire no a Mattarella è dire no all'Italia" : "dire no a Mattarella è dire no all'Italia". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni , ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". "Se il presidente della Repubblica fa una richiesta non ...

Governo - Gentiloni : “Dire ‘Tocca a loro’ non è da Pd - si poteva discutere”. A Di Maio : “Il no a Mattarella è pericoloso” : “Non era realistico che il Pd appoggiasse un Governo guidato da Di Maio“, ma “il ‘tocca a loro‘” non va per “un partito come il Pd, che è per definizione un partito di sinistra di Governo e deve dare il suo contributo, non è che per definizione si colloca all’opposizione”. A dirlo, in un’intervista a Che tempo che fa, è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ammette che un patto di ...

Gentiloni : "Restare? Dire no al Colle ?è come dire no all'Italia" : Paolo Gentiloni sta alla finestra. Attende indicazioni dal Colle e si dice disponibile a prolungare la sua esperienza a palazzo Chigi. Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa afferma: "dire no a Mattarella sarebbe dire no al Paese: è molto pericoloso. Sono perplesso di fronte a questi altolà preventivi alle proposte del presidente della Repubblica. Penso che tutte le forze politiche, di fronte a una proposta del presidente, dovrebbero ...

Paolo Gentiloni : "Dire no a Mattarella è dire no all’Italia" : "dire no a Mattarella sarebbe dire no al Paese: è molto pericoloso". Lo ha sottolineato il premier Paolo Gentiloni, ospite a Che tempo che fa su Rai1. "Sono perplesso di fronte a questi altolà preventivi alle proposte del presidente della Repubblica. Penso che tutte le forze politiche, di fronte a una proposta del presidente, dovrebbero fermarsi un attimo a riflettere", ha detto Gentiloni, riferendosi alle dichiarazioni odierne di ...

Renzi - caos Pd verso la Direzione Nazionale/ Franceschini e Gentiloni contro renziani : chi ha la maggioranza? : Renzi, caos Pd verso la Direzione Nazionale di domani: Franceschini e Orlando chiedono a Martina e Gentiloni di dare la spallata ai Renziani. Chi ha la maggioranza? Il nodo 4 dicembre..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:25:00 GMT)

"Renzi è meno popolare di Martina e Gentiloni. Al Pd ora serve un congresso". Luigi Zanda si prepara alla Direzione Pd : "Penso che Martina abbia ragione, l'atteggiamento di Renzi fa molto male al Pd. Oggi i partiti personali sono di moda ma in tutto il mondo funzionano fino a quando il leader vince. Quando si perde in un referendum, alle regionali, alle amministrative, alle politiche, si dimezzano i consensi, i partiti personali perdono", dice l'ex capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda, intervistato dal Corriere della Sera: "Quando ci si dimette bisogna abbandonare ...

Siria - Gentiloni sta con gli Usa e il cattivo è Assad. Ma essere alleati vuol dire succubi? : Il presidente Paolo Gentiloni ha appena terminato di parlare al Senato per fornire alcune delucidazioni circa la guerra in Siria e la posizione dell’Italia. Mentre parlava del “criminale regime” di Assad (come lo ha definito Donald Trump) guardavo Giorgio Napolitano che gli era di fronte. Nel marzo 2009 l’allora presidente della Repubblica in visita a Damasco sostenne: “Esprimo apprezzamento per l’esempio di laicità e ...

Siria - il premier Gentiloni riferisce alla Camera. Segui la diretta dell’intervento : Informativa del governo al Parlamento sulla situazione in Siria. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene alla Camera e poi alle 18 al Senato dopo l’intervento militare di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia e illustra la posizione del governo sul quadro politico-diplomatico che si è determinato. Sia alla Camera che al Senato è previsto un dibattito sulle comunicazioni di Gentiloni ma non verranno votati ...

Vinitaly : il presidente Gentiloni visita lo stand Coldiretti : Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, accompagnato dal presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, ha visitato lo stand Coldiretti al Vinitaly dove è stato allestito uno spazio dedicato alle innovazioni nel settore vitivinicolo ma anche ai pericoli in agguato con gli accordi internazionali. Il premier ha potuto vedere le ultime novità del vino create dall’ingegno delle aziende agricole e la top ten dei vitigni autoctoni che stanno ...

SIRIA - ATTESA TRUMP PER ATTACCARE ASSAD/ May-Usa - “impedire armi chimiche”. Gentiloni-Merkel ‘con’ la Russia : SIRIA, l'ATTESA di TRUMP prima di ATTACCARE ASSAD: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:18:00 GMT)

Frizzi - diretta camera ardente. Roma in fila per salutarlo - dai vip alla gente comune. Gentiloni : "Un esempio per la Rai e per il Paese" -Live Facebook : Roma - "Oggi qui c'è tantissima gente a conferma che Fabrizio Frizzi era una bella persona, apprezzata per la sua umanità, la sua capacità professionale, per...