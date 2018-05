Genoa | Giuseppe Rossi torna al gol | la dedica è commovente

calcioweb.eu

: ??65' in campo, per la prima volta da tredici mesi a questa parte ??Prima rete con la maglia del #Genoa Tante emoz… - DiMarzio : ??65' in campo, per la prima volta da tredici mesi a questa parte ??Prima rete con la maglia del #Genoa Tante emoz… - DiMarzio : ??4 anni dopo, ancora Pepito. Contro la ‘sua’ #Fiorentina, tra gli applausi per Davide: il pomeriggio speciale di G… - PremiumSportHD : #serieapremium #Genoa - #GiuseppeRossi torna al gol in Serie A dopo 4 anni. #GenoaFiorentina -

(Di domenica 6 maggio 2018) Il ritorno di, l’attaccante ha messo a segno la rete della rinascita contro la Fiorentina, il calciatore adesso si prepara ad essere protagonista anche nella pma stagione. Laè per Ferguson, in gravi condizioni da ieri per emorragia cerebrale: “E’ stato un mix di emozioni,re a segnare e farlo contro la mia ex squadra, dopo aver giocato per 65′, cosa che non mi capitava da molto tempo. Sono stanco ma mi sento bene, alla fine erano tredici mesi che non facevo più di mezz’ora. E’ stata dura trattenermi, ma ho grande rispetto per Fiorentina, per Firenze e per i suoi tifosi. Era giusto fare così. Per Ferguson un pezzo di gol è per lui. Quando ho appreso la notizia mi è dispiaciuto molto, spero in una pronta guarigione”. LEGGI ANCHE –>-Fiorentina, brividi per Astori: ecco cosa è successo al ...