Genoa-Fiorentina 2-3 | rimonta viola con Eysseric e Dabo Torna al gol Pepito Rossi

Fiorentina corsara a Marassi. Genoa rimontato nel finale : La rincorsa europea della Fiorentina non si ferma a Genova. Il blitz consumato nell'ostico Ferraris è figlio di un'attenta e perfetta lettura della gara da parte di Pioli e, in parte, anche di una ...

Genoa-Fiorentina - brividi per Astori : ecco cosa è successo al Ferraris : Genoa-Fiorentina, si sta giocando la gara di campionato, turno non fondamentale per gli obiettivi di classifica per entrambe le squadre ma episodio commovente al 13esimo minuto, omaggio per Davide Astori, calciatore viola morto prima della gara di campionato contro l’Udinese. Al minuto numero 13 sul tabellone, il numero della maglia di Davide, e sui led a bordo del campo del Ferraris la scritta “Ciao Davide”. Minuti da brividi per ...

