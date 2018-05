Gelmini e Bernini FI | Di Maio? Basta veti | è inaccettabile

Governo - Gelmini e Bernini (FI) : “Escludiamo appoggio esterno - per avviare trattativa M5s riconosca Berlusconi” : “Parteciperemo ad un Governo solo se ci sarà una dichiarazione esplicita e chiara da parte dell’M5s e che ci sia pari dignità tra tutte le componenti del centrodestra, Forza Italia e Berlusconi. Senza questa condizione la trattativa non potrà neanche iniziare”. Lo dice la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, lasciando il vertice di Forza Italia con Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli a Roma. E la capogruppo azzurra del ...

Forza Italia in “rosa” - capigruppo Bernini e Gelmini. Prestigiacomo : “Brunetta estromesso? E’ perché siamo brave” : “Un rischio di nuova scissione dentro Forza Italia, dopo i malumori di Brunetta e Romani sulle presidenze e i “vaffa” di Palazzo Grazioli? No, i problemi sono fuori dal nostro partito”. Taglia corto e nega spaccature la neo capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini, appena eletta alla guida degli azzurri a Montecitorio, sostituendo quel Renato Brunetta che – così come il collega Paolo Romani al Senato – ...

Fi : Schifani - auguri e congratulazioni a Bernini e Gelmini : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “auguri di buon lavoro e congratulazioni ad Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini per l’importante e prestigioso incarico, che da oggi le vedrà alla guida dei gruppi di Forza Italia di Senato e Camera”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Renato Schifani. “Sono certo che la loro storia, unita alla loro professionalità e competenza, consentirà ad entrambe di svolgere ...

Capigruppo - FI sceglie Bernini e Gelmini. Compromesso Pd : sì al ticket Marcucci-Delrio : Bernini e Gelmini presidenti dei senatori e dei deputati di Forza Italia, mentre Giulia Grillo è capogruppo dei Cinque Stelle alla Camera, Toninelli al Senato. Il Pd punta su Marcucci e Delrio, che spiega: «Guerini generoso, ha fatto un passo indietro». Rampelli confermato a Montecitorio per Fratelli d'Italia, Giorgetti per la Lega

Gelmini e Bernini nuove capigruppo di Forza Italia : Roma, 27 mar. , askanews, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini sono le nuove capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato. Sono state elette per alzata di mano all'unanimità. Succedono ...