Furto son spaccata in un bar a Pozzallo

Protezione perimetrale esterna : come l’antiFurto può prevenire danni a persone e cose : Subire un furto in casa, soprattutto se si è in compagnia dei propri familiari, è un timore molto diffuso: da un’indagine condotta nel 2015 dall’Istituto di ricerca di mercato Sondea sul tema della sicurezza, emerge infatti che il 77% degli intervistati ha paura di essere rapinato mentre si trova all’interno delle mura domestiche. In particolare, a questa preoccupazione sono legati, nell’ordine, il timore della distruzione dell’abitazione ...