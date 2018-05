Friuli | 42 anni dal terremoto | l’appello della protezione civile

Friuli - RITROVATE LE GEMELLE DI 4 ANNI SCOMPARSE A TARCENTO/ Il racconto del volontario : "Ecco come è andata" : TARCENTO, RITROVATE gemelline SCOMPARSE: le due bimbe di 4 ANNI si erano perse nel bosco con il loro pitbull. Il lieto fine dopo ore di terrore e di ansia per la famiglia(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Ritrovate le due bambine gemelle di quattro anni scomparse in Friuli : L’urlo liberatorio arriva poco dopo l’1.15 di mercoledì 25 aprile. Accovacciate a duecento metri dalla strada, in un boschetto, appisolate e vicine al pitbull Margot, che le ha vegliate per chissà quanto. Elisabetta e Adele, le due gemelline di 4 anni di Stella di Tarcento, in Friuli, sono state Ritrovate così, da un uomo che volontariamente si era...

Gemona del Friuli. Tragedia nella notte : ragazzo di 19 anni muore travolto dal treno : La Tragedia nella notte fra domenica 15 e lunedì 16 aprile, lungo la linea Venezia-Tarvisio a bordo di un Euronight su cui c’erano numerosi viaggiatori. Il convoglio è ripartito quasi alle 6 del mattino.Continua a leggere

In pensione a 29 anni - percepisce l’assegno da 35 : in Friuli il record Video : C’è anche chi è andato in pensione a 29 anni. Spetta al Friuli il poco lusinghiero primato delle #baby pensioni dopo che il Corriere Veneto ha scovato, in un paesino in provincia di Udine, il caso di una ex collaboratrice scolastica che è riuscita ad andare in pensione a soli 29 anni con 14 anni e sei mesi di contributi. La fortunata pensionata ha ora 64 anni e si calcola che abbia finora percepito dall’Inps un totale di circa 200 mila euro di ...

Venti forti e temporali sull'Italia : danni nel pisano per tromba d'aria - frane in Sardegna e Friuli : danni sono stati segnalati anche nel salento. Roma e Milano - che registrano una forte presenza di turisti per le festività pasquali - da ore si trovano sotto una pioggia battente. E nella Capitale torna la paura 'buche'

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : baby pensionata da quando aveva 29 anni - il record in Friuli (30 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora 30 marzo 2018: baby pensionata da quando aveva 29 anni, il caso record in Friuli. Collaboratrice scolastica in 35 anni ha percepito 200mila euro di assegni(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Il clima impazzito : fra 50 anni in Friuli Venezia Giulia cresceranno i fichi d'India : Presentato a Gorizia uno studio realizzato da Arpa-Osmer sugli effetti del riscaldamento globale dal 2071 al 2100

Elezioni - in Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del centrodestra : umiliati Serracchiani e Illy : Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle ...