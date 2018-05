Francesco Bagnaia | GP Spagna 2018 | “Un terzo posto importante per il campionato”

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Alex Marquez davanti a tutti a Jerez. Lorenzo Baldassarri secondo - Francesco Bagnaia quinto : Francesco Bagnaia ha chiamato, Alex Marquez ha risposto. Il pilota catalano è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere di Moto2 del GP di Spagna. Il pilota del team Marc VDS ha fatto segnare un tempo di 1’42″537, migliorando di tre decimi il crono con cui il torinese aveva chiuso davanti a tutti la mattina. Erano loro i favoriti della vigilia e la prima giornata a Jerez lo ha dimostrato. Bagnaia ha avuto qualche ...

Moto2 - GP Spagna 2018 : prove libere 1. Francesco Bagnaia batte il primo colpo a Jerez. Terzo Romano Fenati : Il weekend del GP di Spagna comincia alla grande per Francesco Bagnaia, che a Jerez ha ripreso il discorso da dove lo aveva lasciato. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere, unico a scendere sotto l’1’43”, in 1’42″836. Il torinese ha mostrato un passo già convincente, avvicinando più volte il suo miglior crono, senza però migliorarlo solo per questione di ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Americhe 2018 : Francesco Bagnaia torna in testa davanti a Mattia Pasini e Alex Marquez : Francesco Bagnaia è il nuovo leader della Classifica Mondiale di Moto2. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 si è ripreso la vetta vincendo la sua seconda gara dell’anno, nel GP delle Americhe, su tre disputate. Alle sue spalle ci sono Mattia Pasini, primo fino ad oggi e settimo ad Austin, e Alex Marquez, che oggi ha chiuso al secondo posto. In quarta posizione, invece, Miguel Oliveira, salito quest’oggi sul podio. La Classifica ...

Moto2 - GP Americhe 2018 : Francesco Bagnaia - COLPO DOPPIO! Vittoria e testa della classifica! 7° Mattia Pasini : Due vittorie in tre gare. L’inizio della stagione non poteva essere più soddisfacente per Francesco Bagnaia, che ha vinto il GP delle Americhe di Moto2. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha completato una gran rimonta ai danni di Alex Marquez (Marc VDS EG 0,0), facendo bottino pieno: successo e leadership nella classifica mondiale. Un trionfo fortemente voluto, dopo un inizio di weekend davvero difficile, cominciato con una caduta ...

LIVE Moto2 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : Mattia Pasini e Francesco Bagnaia a caccia di Alex Marquez : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DELLA MOTOGP Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP delle Americhe di Moto2. In pole position c’è Alex Marquez, che per tutto il weekend si è dimostrato particolarmente a proprio agio sul circuito texano. Gli italiani, però, sono in agguato, perché dietro a Sam Lowes, secondo, partiranno Mattia Pasini, leader del Mondiale, e Francesco Bagnaia. Per entrambi ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : tre italiani in testa dopo il GP di Argentina! Mattia Pasini guida su Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia : Grande Italia in Moto2! dopo i primi due Gran Premi della stagione troviamo tre italiani nelle prime tre posizioni della Classifica del Mondiale. Mattia Pasini, grazie alla vittoria odierna nel GP di Argentina, sale al comando con cinque punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri, che diventa secondo e sei su Francesco Bagnaia, che scende invece in terza posizione. Alle loro spalle troviamo poi lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : risultato e classifica qualifiche. Xavi Vierge beffa Lorenzo Baldassarri sulla bandiera a scacchi! Francesco Bagnaia 15° : Qualifiche da batticuore in Moto2. Sembrava tutto apparecchiato per la pole position di Lorenzo Baldassarri, ma proprio sulla bandiera a scacchi è spuntato lo spagnolo Xavi Vierge, che con il suo 1’56″137 si è preso la prima posizione, beffando il pilota italiano. Un lampo che ha acceso proprio sul finale una sessione fortemente condizionata dal meteo incerto, che ha impedito ai piloti di girare come avrebbero voluto. Baldassarri ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Remy Gardner precede Lorenzo Baldassarri su pista bagnata. Indietro Francesco Bagnaia : C’è Remy Gardner davanti a tutti nelle prove libere 3 del Gran Premio di Argentina di Moto2. Una sessione svoltasi su pista a tratti bagnata, dopo la pioggia scesa prima del via, che ha condizionato ulteriormente il lavoro di team e piloti. Già la seconda prova ieri si era infatti svolta in condizioni incerte di vento e gocce leggere. Il pilota australiano del team Tech 3, in ogni caso, non ha risentito delle condizioni, stampando una ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Mattia Pasini un fulmine - positivo anche Francesco Bagnaia : Un grandioso Mattia Pasini ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale di Moto2. Il weekend a Termas de Rio Hondo è iniziato nel miglior modo possibile per il 32enne: dopo il quarto posto ottenuto in Qatar, il pilota dell’Italtrans Racing Team vuole fare la voce grossa sul tracciato sudamericano. Il romagnolo ha firmato un notevole 1:44.461 proprio in chiusura del turno superando così ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : Francesco Bagnaia per il bis - ma Marquez e la pattuglia italiana cercano lo sgambetto : Torna in pista la Moto2 e sbarca a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio di Argentina (clicca qui per programma e tv). Sarà ancora “Grande Italia”? La speranza di noi tutti è ovviamente che la risposta sia positiva, ma non sarà certo semplice rivedere tre nostri portacolori nelle prime quattro posizioni, con la doppietta Francesco “Pecco” Bagnaia e Lorenzo Baldassarri a dividersi i gradini più illustri del podio. ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri per la conferma. La continuità per puntare al Mondiale : Se il buongiorno si vede dal mattino, in Moto2 i colori italiani potranno recitare un ruolo da protagonisti lungo tutto il corso del Mondiale 2018. La doppietta Francesco Bagnaia-Lorenzo Baldassarri confezionata a Losail, infatti, è stato il miglior viatico per dare il via ad una stagione che si annuncia quanto mai combattuta ed importante per i nostri colori. Se, da un lato, si sapeva che il portacolori del team Sky Racing VR46 partiva tra i ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : ITALIA DA URLO! Francesco Bagnaia vince davanti a Lorenzo Baldassarri - 4° Pasini : Primo dall’inizio alla fine. Francesco “Pecco” Bagnaia conquista la sua prima vittoria nel Mondiale Moto2 (nel 2019 sarà in MotoGP con la Ducati Pramac), iniziando nel migliore dei modi il campionato iridato sul circuito di Losail (Qatar). Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha preceduto, al termine di una sfida appassionante, l’altro centauro ITALIAno Lorenzo Baldassarri (Team Pons). In terza piazza il poleman Alex ...

LIVE Moto2 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia sfida Alex Marquez - avvio rovente a Losail. Lo spagnolo il più veloce nel warm-up : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale Moto2 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonistI cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà ...