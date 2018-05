Forza Italia | guerra a Di Maio

DI MAIO - VETO SU BERLUSCONI : ATTESA LA MOSSA DI SALVINI/ M5s - attacco da Forza Italia : “Sono inquietanti” : M5S, Di MAIO tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di SALVINI, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:01:00 GMT)

Forza Italia smaschera Di Maio : “vuole dividerci per coprire le sue debolezze” : Irricevibile “la pretesa” di Luigi Di Maio che corteggia di nuovo Matteo Salvini tentando di dividere la coalizione maggioranza relativa

Forza Italia lancia la campagna elettorale alla conquista del Trentino : «Faccio politica da 20 anni ha poi concluso Perego levandosi un piccolo sassolino dalle scarpe e vi assicuro che farla costa una fatica immensa e che per risolvere i problemi delle persone bisogna ...

Sondaggi elettorali - Noto per Qn : “Pd in calo al 15 - 5% - crescono M5s (35%) e Lega (22 - 5%). Male Forza Italia” : Dopo due mesi di trattative senza esito, le intenzioni di voto degli italiani offrono un quadro chiaro della situazione politica: Movimento 5 Stelle e Lega di Salvini sono gli unici partiti in grado di aumentare il loro consenso, con Pd e Forza Italia in evidente difficoltà. È la fotografia scattata dal Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano Nazionale. Si tratta delle intenzioni di voto rilevate a due mesi esatti dal voto del 4 marzo. Il ...

Comune dell'Aquila - D'Eramo : su progetto Sprar - Forza Italia mette in minoranza Sindaco : L'Aquila - “Con un atteggiamento irresponsabile, Forza Italia ha deciso di mettere in grande imbarazzo il Sindaco e l’intera maggioranza di centrodestra”. Lo dice il deputato della Lega, Luigi D’Eramo, alla luce dell’approvazione dell’ordine del giorno presentato dall’opposizione e appoggiato da Forza Italia per allargare il progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) anche ai minori non accompagnati. ...

Ora la minoranza Pd teme l'asse tra Renzi e Forza Italia : "Suicidio politico" : La direzione del 3 maggio ha scongiurato "drammi interni" nel breve periodo, ma nel Pd i malumori non si placano. Ora i ruoli sono invertiti...

Forza Italia contro M5s : “Italia sequestrata da Di Maio - sono egoisti e irresponsabili” : Le capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, attaccano il M5s e la proposta di Luigi Di Maio di tornare al voto il 24 giugno: "L'Italia è sequestrata da Di Maio che pensa solo alle sua ambizioni personali. La loro proposta è egoista, irresponsabile e quindi irricevibile".Continua a leggere

Audio e testo di Italiana di J-Ax e Fedez - un ritratto della società moderna tra punti di Forza e difetti : Italiana di J-Ax e Fedez è il nuovo singolo in radio dal 4 maggio e disponibile nei digital store e sulla piattaforme streaming. Si tratta dell'ultimo brano insieme per i due rapper, che con Italiana chiudono il sodalizio artistico che li ha portati a dominare le classifiche di vendita italiane degli ultimi anni. Il nuovo singolo Italiana di J-Ax e Fedez disegna un ritratto verosimile dell'Italia di oggi, tra punti di forza e debolezze del ...

Mulè - Forza Italia - : 'Di Maio cerca di rompere la coalizione - è infantilismo democratico' : Il neo parlamentare e portavoce di deputati e senatori FI Giorgio Mulè sulle ultime dichiarazioni di Di Maio contro la Lega di Salvini. 4 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Questione idrica a Scicli - i dubbi di Forza Italia : Che fine fanno i circa 4 milioni di metri cubi non conturati, si chiedono i consiglieri di Forza Italia che esigono risposte certe

Governo - Padellaro vs Toti : "I rapporti incestuosi tra Forza Italia e Lega ci sono". "Saranno a mia insaputa" : Antonio Padellaro a Otto e Mezzo , La7, torna a parlare dei rapporti reali ed esistenti tra Forza Italia e la Lega dando valore a quelle che Giovanni Toti chiama le insinuazioni di Luigi Di Maio 3 ...

A Pechino si decidono le strategie delle 4 ruote Italia presente in Forza : Piero Evangelisti A Pechino si chiude domani Auto China, un Salone breve, meno di una settimana di apertura al pubblico, e come di consueto molto «classico», dedicato cioè prevalentemente alle vetture ...

Trapani - Forza Italia con Galluffo - la Lega avrà un suo candidato : Il Centro Polisportivo sarà in in partenariato con il Coni, da utilizzare come sede e base degli Sport Outdoor, verrà realizzato presso l'ex Casa Protetta per Anziani. Peraino sta già pensando di ...