Firenze Oggi domenica metropolitana libero accesso ai Musei Civici

Terremoto oggi in Toscana - scossa M3.6 a Pisa/ Siena-Firenze - INGV : sisma Castelnuovo Val di Cecina - no danni : Terremoto oggi, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte scossa è stata avvertita in mezza Toscana...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:10:00 GMT)

TERREMOTO OGGI - SCOSSA IN TOSCANA/ Castelnuovo Val di Cecina - Pisa - - M 3.6 : avvertito da Firenze a Siena : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte SCOSSA è st

TERREMOTO OGGI - SCOSSA IN TOSCANA/ Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) - M 3.6 : avvertito da Firenze a Siena : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di Pisa. La forte SCOSSA è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:44:00 GMT)

Consiglio comunale di Firenze : oggi voto sul rendiconto di gestione 2017 : Il dettaglio dei lavori è consultabile a questo link Il Consiglio comunale può essere seguito in diretta video streaming a QUESTO LINK

Firenze. Restuarto per le Rampe del Poggi : L’Amministrazione comunale di Firenze ha approvato il recupero dell’intero complesso delle Rampe. L’intervento riguardia il sistema viario, ma anche un affascinante

Medicina : oggi il compleanno della pediatria - “fondata” a Firenze nel 1802 : “L’8 aprile è il ‘compleanno’ della pediatria mondiale, perché in questa data, nel 1802, la ‘disciplina’ fu fondata a Firenze nello ‘Spedale degli innocenti‘,” dichiara Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. Il 12 maggio si svolgerà nella Sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti di Firenze l’annuale ...

Firenze. Oggi la Giornata Mondiale sull’acqua : Il 22 marzo di ogni anno si festeggia l’acqua, l’elemento sinonimo di vita. La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora - a Firenze rapisce una bimba e minaccia di gettarla in un fiume (18 marzo) : Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: Afrin, guerra in Siria. Turchi annunciano la presa dell'enclave con Erdogan: curdi smentiscono; telefonata Salvini-Di Maio. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Pioggia di ricorsi (anche Pd) contro il raddoppio dell'aeroporto di Firenze voluto dal "Nazareno toscano" : Una Pioggia di ricorsi sta per abbattersi sulla seconda pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola. Lì, dove le ultime roccaforti del renzismo hanno resistito, seppur con qualche perdita, al tracollo elettorale del 4 marzo, il singolare scontro politico per l'ampliamento dell'Amerigo Vespucci che vede renziani contro renziani sta per finire nelle aule giudiziarie: entro il 21 marzo dovranno essere depositati al Tar i ricorsi già ...

Pioggia di ricorsi (anche Pd) contro il raddoppio dell'aeroporto di Firenze voluto dal "Nazareno toscano" : Una Pioggia di ricorsi sta per abbattersi sulla seconda pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola. Lì, dove le ultime roccaforti del renzismo hanno resistito, seppur con qualche perdita, al tracollo elettorale del 4 marzo, il singolare scontro politico per l'ampliamento dell'Amerigo Vespucci che vede renziani contro renziani sta per finire nelle aule giudiziarie: entro il 21 marzo dovranno essere depositati al Tar i ricorsi già ...

Firenze - turista Usa fa pipì sotto la Loggia dei Lanzi : multa dai 5 ai 10mila euro : Protagonista del gesto un 21enne del New Jersey che ripreso dalle telecamere è stato subito avvistato e bloccato dalla polizia municipale. Salata la multa che dovrà pagare.Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Firenze - migliaia di senegalesi a corteo Ivy Diene (10 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: prove di alleanza politica per tutti i partiti. Firenze, migliaia di senegalesi a corto Ivy Diene, l'ambulante ucciso "per caso" (10 marzo 2018).(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:20:00 GMT)

Astori - oggi lutto cittadino a Firenze : un minuto di silenzio e saracinesche abbassate : ... in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema del valore dello sport e del calcio in particolare.

In 10 mila oggi per i funerali di Astori Dopo Firenze - l'addio in Val Brembana : Il triste giovedì d'addio a Davide Astori inizierà questa mattina a Firenze alle 10, nella Basilica di Santa Croce, col funerale per quella vita spezzata nel sonno di sabato notte, a 31 anni.