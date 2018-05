FINALISTI BALLANDO CON LE STELLE 2018 Chi sono? Gessica Notaro Quando ero bella mi

A 'Ballando con le stelle' Nathalie Guetta tra i sei FINALISTI . E scoppia il panico : Otto coppie in gara per contendersi la finale di 'Ballando con le stelle' , due eliminazioni , Massimiliano Morra e Akash, e poi, a sorpresa, la rimonta , regalata, dell'attrice-ballerina Nathalie ...

Ballando con le stelle 2018 - i FINALISTI : Nella puntata in onda sabato 5 maggio 2018, a scendere in pista per contendersi il passaggio alla finalissima sono stati: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Massimiliano Morra - Sara Di Vaira; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. prosegui la letturaBallando con le ...