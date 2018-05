Festival di Sanremo 2019 | torna Claudio Baglioni? “E’ quasi fatta”

Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 con Hunziker e Favino? “Lo farei durare 2 settimane” : L'incredibile successo della sua prima edizione, con 11 milioni di spettatori e il 52.27% di share in media nelle cinque serate, hanno subito fatto di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 l'ipotesi più ambita dai vertici Rai per la prossima stagione. Partito in sordina, il Festival del cantautore romano ha battuto record di ascolti francamente impensabili alla vigilia, come ammesso dalla stessa dirigenza e perfino da Baglioni, che non ...

Sanremo Musical - La storia del Festival di Sanremo dal Casinò all'Ariston : Mancava, quindi, nel panorama degli spettacoli e delle proposte teatrali un prodotto che declinasse la storia di questo Festival, che, come abbiamo visto nell'ultima edizione, è capace di fermare ...

A Milano debutta "Sanremo Musical" - il primo spettacolo musicale dedicato al Festival nato al Casinò foto : Sono previsti due spettacoli sul Roof Garden del Casinò: il primo il 23 giugno, il secondo il 22 settembre, per gli ospiti della Casa da Gioco. Un progetto anche ambizioso che risponde alla grande "...

Vasco Rossi sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni : “Il massimo dell’autocelebrazione con le sue canzonette” : Ha decisamente le idee molto chiare Vasco Rossi sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, che ha visto solo in parte ma di cui si è fatto un'impressione molto nitida. Mentre si prepara a tornare sul palcoscenico dei principali stadi italiani col nuovo tour VascoNonStop Live, il rocker di Zocca dispensa anticipazioni sulla scaletta ma anche opinioni personali, come quelle contenute nell'intervista a Vanity Fair che questa settimana gli ha ...

Claudio Baglioni - Festival di Sanremo bis?/ "Il lusso ripetuto diventa un peccato" : Claudio Baglioni pensa già ad un Festival Di Sanremo bis? Nei giorni scorsi i rumors si erano fatti più insistenti ma le sue ultime parole lasciano pensare ad un no definitivo, sarà così?(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:31:00 GMT)

Sanremo - tentato omicida evade dall’ospedale con le manette. Caccia all’uomo nella città del Festival : evade dal’ospedale con le manette ai polsi, è Caccia all’uomo dalle prime ore della mattinata a Sanremo. Ad eludere i controlli della polizia penitenziaria è stato un giovane detenuto che stava scontando una condanna definitiva per tentato omicidio nel carcere di Valle Armea. L’uomo, 24 anni, marocchino, si sarebbe sottratto alla custodia degli age...

Festival della Salute a Sanremo - il programma di giovedì 19 aprile : ... cucinarli; • dalle 10.30 alle 17.00 ci sarà la "Maratona della Lettura" " a cura di Eliana Petruzzelli Telethon Italia; • dalle 8.30 alle 13.00 il "Chimicand LAB" con la sfida alla scienza a cura di ...

Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019? Rimpatriata con Hunziker - Favino e i vertici Rai a Roma : In Rai si lavora al ritorno di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019? L'ipotesi è più che plausibile, considerato il sorprendente e più che positivo riscontro di pubblico e critica della prima edizione targata Baglioni lo scorso febbraio. E soprattutto considerata la mancanza di alternative valide all'orizzonte, visto che già quella di puntare sul cantautore Romano è stata una scommessa al buio, sebbene riuscitissima. Sin dall'indomani ...

Serena Rossi sogna il Festival di Sanremo dopo Da qui a un anno : Festival di Sanremo 2018: ci sarà Serena Rossi alla conduzione? Reduce dal successo del nuovo programma di Real Time, Da qui a un anno, Serena Rossi non ha nascosto di avere grandi progetti e aspettative. Sulle pagine del settimanale Oggi, la conduttrice partenopea ha ammesso che il suo sogno nel cassetto sarebbe arrivare al Festival di Sanremo: “Ne fanno uno all’anno. Chissà magari in futuro”. L’attrice ...

Sanremo Young : chi ha vinto il Festival ‘mini’. Dodici giovani talenti in gara e tanta musica per il Festival condotto da Antonella Clerici : ecco chi si è portato a casa l’ambito premi : Una bellissima finale quella di ”Sanremo Young”, il festival in versione ‘mini’ che ha visto salire sul palco 12 giovanissimi talenti della musica italiana. Una serata ricca di esibizioni e di ospiti. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la siciliana Elena Manuele. La quindicenne frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Altra grande passione che affianca il canto è il ballo: Elena inizia a studiare ...

Elena Manuele / La più giovane si prende il primo posto e vince il Festival (Sanremo Young) : Elena Manuele a Sanremo Young per la finalissima: un percorso di tutto rispetto che l'ha vista fin troppo al centro della classifica. Riuscirà a vincere?(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Festival di Sanremo - un mese dopo : cosa ne è rimasto nelle classifiche? : Nella classifica Top 40 Radio Airplay di Radio Monitor troviamo: "Una vita in vacanza" , Lo Stato Sociale, al numero 1 , stabile dalla settimana precedente, "Il mondo prima di te" , Annalisa, al ...

FRANCA LEOSINI/ Dal Festival di Sanremo a TvTalk : torna in tv Storie Maledette (10 marzo 2018) : FRANCA LEOSINI, Tv Talk: la conduttrice di Storie Maledette sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:52:00 GMT)

Sandra Milo : ‘L’imitazione di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo? Volgare’ : Sessantadue film, 13 programmi tv e un’attività ancora prolifica in teatro e al cinema: a 83 anni Sandra Milo non ha intenzione di fermarsi, e il motivo viene rivelato dall’attrice in persona in un’intervista al Corriere della sera: “[…] ho due famiglie da mantenere: Azzurra vive con me e poi c’è Ciro, che ha una compagna e un figlio. Non possiedo niente”. Anche per questo motivo Sandra, nome ...