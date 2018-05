Festa lunga 4 giorni per restaurare la cappella

Napoli - è Festa grande in città : inizia una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli , dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande . Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

Trent’anni di Afterhours - la lunga Festa al Forum di Assago : Più che un concerto una festa. Anzi, una celebrazione. Lunghissima (3 ore e venti di live, roba che nemmeno Bruce Springsteen) e intensa. Proprio come la storia degli Afterhours, la rock band italiana capitanata da Manuel Agnelli, che con una grande show al Forum di Assago, martedì 10 aprile, ha culminato i festeggiamenti per i Trent’anni di carriera. Un vero e proprio show, con tanto di scenografia e schermi in HD, diverso da tutti i live ...