Festa di maggio a Nettuno | bus bloccato dalla sosta selvaggia | rimosse due auto

Arte - cibo - sport - natura : grande Festa di chiusura di Euroflora : gli appuntamenti di domenica 6 maggio : 1/4 ...

Festa del formaggio Tre giorni di eventi con musica e assaggi : Alle 15 il centro si animerà con spettacoli in strada. Alle 17 la menzione dei migliori formaggi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA M.P.

Festa del Cappelletto. Ravenna rende omaggio al Re della gastronomia romagnola : I cappelletti sono indiscutibilmente i grandi protagonisti della tradizione gastronomica romagnola. Non a caso La scienza in cucina di Pellegrino Artusi si apre con la ricetta dei cappelletti 'all'uso di Romagna'. Così Ravenna, per il terzo anno consecutivo, rende omaggio a Re Cappelletto organizzando una grande ...

Diocesi : Festa San Giuseppe Artigiano : domenica 6 maggio : Tutto pronto a Ragusa per la festa di San Giuseppe Artigiano in programma per domenica 6 maggio con la processione esterna.

Muoviti Muoviti - sabato 5 maggio a Carpi la Festa finale del progetto con 500 bambini : ... hanno promosso per l'undicesimo anno di fila nell'anno scolastico che sta per concludersi il progetto Muoviti Muoviti-Impariamo lo sport divertendoci e giocando. Un progetto iniziato ad ottobre, che ...

Il 1° maggio è ormai la Festa del rancore : 1° maggio all'italiana: tasche al verde, morti bianche, conti in rosso. Ogni colore corrisponde ai tre della bandiera nazionale e fuori campo una didascalia aggiunge "e lavoro nero".Questa vignetta, già nota al pubblico dal 2007 e tornata virale quest'anno, sintetizza con la feroce ironia di cui è capace la rete, lo stato d'animo di un Paese che si è specchiato nella propria rabbia, in occasione di una festa che celebra ...

Primo maggio - scontri Parigi : 109 black bloc arrestati/ Ultime notizie - Festa lavoro : Macron condanna violenze : Primo maggio, scontri a Parigi: 109 persone arrestate. Il presidente francese Macron commenta dall'Australia: “Festa del lavoro, non di teppisti”. Le Ultime notizie sugli incidenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:02:00 GMT)

Primo Maggio in Sardegna - la Festa di S'Accozzu e la catastrofe del lavoro : L'economia industriale, oltre ad aver distrutto svariate perle ambientali, ha nebulizzato anche il lavoro. Non ci sono tastiere o scrivanie per tutti, e l'impiego è diventato lo strumento più diffuso ...

Primo Maggio : inizia la Festa del Concertone tra divertimento e politica : Sono stati i ragazzi de Lo Stato Sociale a introdurre il Concerto del Primo Maggio 2018, presentati da Ambra Angiolini, in una Piazza San Giovanni con molti spazi ancora vuoti alle 15. Il tema del ...

Reggio Emilia : in città la Festa del Primo Maggio fra cortei - sicurezza del lavoro e musica : Si è svolta sotto la pioggia e con una partecipazione non eccezionale la festa del lavoro reggiana. In centro il corteo con le note di Bella Ciao, poi in piazza Martiri i discorsi dei sindacati e ...

Festa DEL LAVORO - A LECCO IL 'VIVA IL PRIMO MAGGIO' ANCHE DI MONSIGNOR CECCHIN : Viva il PRIMO maggio, Viva i lavoratori, l'Italia e il mondo intero'. A conclusione della cerimonia l'inno nazionale e la deposizione dell'omaggio floreale ai piedi del Monumento dei Caduti sul ...

Primo maggio a Parigi - 1200 maniFestanti mettono a soqquadro la capitale francese : Primo maggio a Parigi, 1200 manifestanti mettono a soqquadro la capitale francese Bombe incendiarie contro McDonald’s e concessionaria Renault. La manifestazione era cominciata pacificamente a Piazza della Bastiglia.Continua a leggere Bombe incendiarie contro McDonald’s e concessionaria Renault. La manifestazione era cominciata pacificamente a Piazza della Bastiglia.Continua a leggere

Parigi - scontri tra maniFestanti e polizia al corteo del Primo Maggio : scontri e violenza al corteo del Primo Maggio di Parigi. Circa 1.200 militanti anarchici e dell'estrema sinistra incappucciati hanno messo a ferro e fuoco la capitale francese. Il gruppo di...